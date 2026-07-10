Gordon: Rashford adalah anak yang sering disalahpahami... dan saya tidak takut bersaing dengannya

Pemain asal Inggris Anthony Gordon, yang baru saja bergabung dengan Barcelona, menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan senegaranya Marcus Rashford, yang bersaing dengannya untuk memperebutkan tempat di susunan pemain inti asuhan pelatih Thomas Tuchel bersama “Tiga Singa”.

Gordon mengungkapkan bahwa Rashford adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepadanya setelah ia pindah ke klub Catalan tersebut, dari Newcastle United.

Saat ini, Gordon dan Rashford sedang mempersiapkan diri bersama timnas Inggris untuk menghadapi pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Norwegia.

Gordon bergabung dengan Barça musim panas ini, yang membuat klub Catalan tersebut memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian Rashford, yang bermain sebagai pemain pinjaman untuk Blaugrana musim lalu.

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Mundo Deportivo, Gordon mengatakan hubungannya dengan Rashford sangat baik, meskipun ia datang untuk menggantikan posisinya di Barcelona.

Ia menambahkan, “Rashford langsung memberi selamat begitu melihat saya. Dia banyak membantu saya; saya sedang mencari rumah, dan dia memberi saya informasi tentang klub, yang sangat berguna bagi saya karena saya belum pernah ke sana.”

Gordon berpendapat bahwa Rashford adalah “seseorang yang sering disalahpahami”, dan menggambarkannya sebagai sosok yang rendah hati, “hampir seperti anak kecil”.

Dia menekankan, “Dia sangat mencintai sepak bola. Dia selalu memegang bola dan menunjukkan keterampilan serta aksi-aksi akrobatik dengannya. Dia pemuda yang luar biasa, sopan, dan berasal dari keluarga yang baik.”

Dia menambahkan, “Kami bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad, dan itulah sifat sepak bola. Di level tertinggi, Anda akan selalu menemukan persaingan, dan biasanya hal itu mendorong saya untuk tampil sebaik mungkin, jadi saya tidak memiliki masalah dengan itu, dan saya yakin dia juga tidak memiliki masalah.”