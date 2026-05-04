Gordon mengungkapkan: 'Farioli meninggalkannya di rumahku. Aku akan menjualnya'

Gordon Heuckeroth membahas gelar juara FC Porto dalam acaranya di Radio 10. Penyanyi tersebut mengenal pelatih Porto, Francesco Farioli, sejak masa tinggalnya di Amsterdam.

Farioli adalah pelatih Ajax musim lalu. Pelatih asal Italia itu menyewa sebuah rumah di ibu kota tempat tinggal Gordon. Karena itu, Gordon merasa kecewa karena Farioli telah meninggalkan klub tersebut.

“Farioli menjadi juara bersama Porto akhir pekan ini. Lalu saya berpikir: seandainya saja pria itu tidak pernah pergi, karena dia pasti sudah membeli rumah saya,” candanya.

“Yang lucu, minggu ini saya membuka laci, dan di dalamnya ada semua susunan pemain Ajax. Saya akan menjualnya. Itu bernilai uang,” lanjutnya.

“Dia pria yang sangat tampan. Seandainya saya tahu, dia hanya perlu membayar setengah dari biaya sewa dan saya akan tidur di sampingnya,” tutup Gordon sambil tertawa.