Pemain Inggris Anthony Gordon membawa klubnya, Barcelona, unggul lebih dulu lewat gol cepat dalam laga melawan Getafe, Sabtu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kedelapan Liga.

Pada menit kedua, Gordon menusuk dengan bola, melewati lebih dari satu pemain, lalu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang tim tamu.

Akun "Mister Chip", yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola, di situs X menyebutkan bahwa Gordon mencetak gol hanya setelah 77 detik, menjadikannya gol tercepat Barca di Liga sejak 28 Mei 2023, ketika Ansu Fati mencetak gol ke gawang Real Mallorca setelah 48 detik.

Ia melanjutkan, "Tidak ada pemain Inggris yang mencetak gol secepat ini dalam pertandingan Liga sejak 10 Februari 1988, ketika Gary Lineker merobek gawang Espanyol hanya setelah 11 detik."

Penyerang Brasil Gabriel Jesus berhasil menggandakan keunggulan dengan mencetak gol kedua Barca pada menit ke-30.

Akun Mister Chip menjelaskan, "Jesus telah bermain 58 menit dengan seragam Barcelona di Stadion Camp Nou, dan sudah berhasil mencetak 3 gol, dengan rata-rata satu gol setiap 19 menit yang ia mainkan di kandangnya sejauh ini."



