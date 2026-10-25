Anthony Gordon, penyerang Barcelona, meyakini bahwa laga El Clasico melawan Real Madrid, hari Minggu ini di Stadion "Spotify Camp Nou" pada pekan kesepuluh La Liga, akan sangat kompetitif, seraya menegaskan sulitnya menentukan unggulan untuk memenangi pertandingan sebesar ini.

Mengenai apakah para pemain Barca merasa sebagai unggulan untuk memenangi El Clasico, pemain internasional Inggris itu mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN": "Saya rasa pembicaraan soal unggulan kehilangan maknanya sama sekali dalam pertandingan seperti ini. Laga bisa berjalan ke arah mana saja, karena ada begitu banyak ketegangan dan persaingan, serta level teknisnya sangat tinggi."

Baca Juga

Bintang Barcelona: Siapa yang tidak melihat kualitas Mbappe adalah buta

Pique memprediksi hasil El Clasico, dan mengingatkan Mourinho pada kekalahan telaknya

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Gordon menambahkan: "Dalam pertandingan sebesar ini, pemain mana pun bisa menentukan hasil dalam satu momen saja. Jadi saya tidak merasa kami adalah unggulan untuk menang, saya melihat laga ini sangat seimbang, dan seperti yang saya katakan, saya sangat bersemangat untuk pertandingan ini."

Mengenai prediksinya untuk El Clasico, ia mengatakan: "Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat kompetitif. Real Madrid selalu menjadi tim besar, mereka telah mengeluarkan banyak uang selama musim panas, melakukan transfer yang bagus, dan menambahkan pemain-pemain baru ke dalam skuad mereka."

Ia melanjutkan: "Mereka memiliki susunan pemain yang sangat kuat, dan juga memulai musim dengan baik. Jadi saya memperkirakan laga yang sulit dan sangat kompetitif, pertandingan Real Madrid dan Barcelona selalu kuat dan penuh persaingan, karena itu saya sangat bersemangat untuk menjalaninya."

Mengenai nilai yang ia berikan untuk proses adaptasinya dengan Barca sejauh ini, bintang mantan Newcastle United itu mengatakan: "Jika saya harus memilih sebuah angka, saya akan memberi diri saya 7,5 dari 10... Awal saya cukup baik, tetapi saya masih mampu memberikan jauh lebih banyak daripada yang telah saya tunjukkan sejauh ini."

Ia menyambung: "Sebagai contoh, dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain, saya rasa saya bisa memberikan lebih. Inilah pertandingan-pertandingan di mana saya harus menunjukkan level saya secara konsisten, karena jika saya ingin menjadi pemain yang saya cita-citakan, saya harus mempertahankan level tertinggi dalam laga-laga besar seperti ini. Jadi masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, ya, ini adalah awal yang baik, tetapi jalannya masih panjang untuk mencapai level yang ingin saya raih."



