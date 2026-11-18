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Gonzalo Rodriguez mengenang lima tahun bersama Fiorentina di Italia, dari 2012 hingga 2017.

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Mantan bek asal Argentina itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport:

"Davide Astori (rekan setimnya di Fiorentina yang meninggal dunia pada 4 Maret 2018 di Udine akibat serangan jantung) selalu bersama saya setiap hari. Pikiran bahwa dia sudah tiada membuat saya terpukul. Membicarakannya saja membuat saya ingin menangis. Dia rekan saya di lini belakang. Saya selalu membawa kenangan tentangnya dan akan terus begitu. Saya masih menyimpan foto gol terakhir saya bersama Fiorentina: Davide menghampiri dan memeluk saya. Begitu banyak waktu yang kami lalui bersama..."

"Borja Valero yang mengurus proses kepindahan saya ke Italia. Saya sudah menyetujui transfer itu, tetapi Fiorentina hanya akan merekrut saya jika Borja juga datang. Kami sama-sama berasal dari Villarreal. Suatu malam dia menelepon saya dan berkata: 'Gonzalo, kemasi barang-barangmu. Kita berangkat ke Firenze.'"

"Di bawah Montella, lalu Paulo Sousa, kami bermain luar biasa, tetapi tak sekali pun lolos ke Liga Champions. Pada 2013 kami tinggal selangkah lagi, lalu pada laga terakhir Milan diberi penalti yang tak semestinya dan kami finis keempat."

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Saat itu, hanya tiga tim teratas di klasemen yang lolos ke Liga Champions. Fiorentina mengakhiri musim dengan 70 poin, dua poin di belakang Milan asuhan Allegri, yang bangkit untuk menang 2-1 di kandang Siena pada laga terakhir liga. Siena lebih dulu unggul lewat Terzi pada babak pertama.

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Kemudian, pada babak kedua, setelah Ambrosini dan Terlizzi dari masing-masing tim diusir karena menerima dua kartu kuning, wasit Bergonzi memberikan penalti atas pelanggaran Felipe terhadap Balotelli. Balotelli menyamakan kedudukan pada menit ke-84 sebelum Mexes mencetak gol kemenangan tiga menit sebelum menit ke-90, disambut luapan kegembiraan petinggi AC Milan Adriano Galliani di tribune.

Gonzalo Rodriguez melanjutkan wawancara dengan mengenang kekalahan dari Napoli di final Coppa Italia 2014: "Kami langsung kebobolan dua gol. Memikirkannya masih terasa menyakitkan. Bayangkan, beberapa bulan kemudian saya bisa saja bermain untuk mereka. Namun, saya memilih untuk tidak pindah. Saya bilang kepada Pradè bahwa saya kapten tim dan tidak ingin pergi. Saya merasakan tanggung jawab yang besar."

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"Di Fiorentina, kami menciptakan suasana yang menyenangkan lewat musik dan nyanyian. Saya bermain gitar, Neto bernyanyi, Cuadrado menari. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Siapa yang paling fals? Menurut saya Borja Valero, dia benar-benar tidak bisa bernyanyi. Pepito Rossi suka rap, sedangkan saya lebih suka rock. Soal itu, selera kami tidak pernah cocok."

"Kepergian saya dari Fiorentina? Saya tidak ingin memperdebatkannya. Itu sudah bertahun-tahun berlalu dan saya tetap bahagia. Saya sebenarnya ingin bertahan satu musim lagi, tetapi Corvino tidak mengizinkannya. Dia ingin merombak tim dan mendatangkan beberapa pemain yang setia kepadanya. Dia melepas saya, Borja Valero, dan beberapa pemain lain. Ketika saya menemuinya untuk berbicara, dia seolah menutup pintu bagi saya: dia sudah mengambil keputusan."