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Gonzalo Rodriguez mengenang lima tahun bersama Fiorentina di Italia, dari 2012 hingga 2017.

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Mantan bek asal Argentina itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport:

"Davide Astori (rekan setimnya di Fiorentina yang meninggal pada 4 Maret 2018 di Udine akibat serangan jantung) selalu bersamaku setiap hari. Pikiran bahwa dia sudah tiada membuatku hancur. Membicarakannya saja membuatku ingin menangis. Dia rekanku di lini pertahanan. Aku selalu membawanya dalam hati dan akan terus begitu. Aku masih menyimpan foto gol terakhirku bersama Fiorentina: Davide terlihat menghampiri dan memelukku. Betapa banyak waktu yang kami lalui bersama…"

"Negosiasi kepindahanku ke Italia diurus Borja Valero. Aku sudah menyetujui transfer itu, tetapi Fiorentina hanya akan merekrutku jika dia juga ikut. Kami berdua sama-sama datang dari Villarreal. Suatu malam dia meneleponku dan berkata, 'Gonzalo, kemasi barangmu, kita pergi ke Firenze.'"

"Pertama bersama Montella, lalu Paulo Sousa, kami bermain luar biasa, tetapi kami tak pernah berhasil lolos ke Liga Champions. Pada 2013, kami sudah sangat dekat. Namun, pada laga terakhir, Milan diberi penalti yang tak seharusnya dan kami finis keempat."

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Saat itu, hanya tiga tim teratas klasemen yang lolos ke Liga Champions. Fiorentina finis dengan 70 poin, dua poin lebih sedikit daripada Milan asuhan Allegri, yang menang 2-1 setelah tertinggal di kandang Siena pada laga terakhir liga. Siena lebih dulu unggul lewat Terzi pada babak pertama.

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Kemudian, pada babak kedua, setelah Ambrosini dan Terlizzi dari masing-masing tim diusir akibat dua kartu kuning, wasit Bergonzi memberikan penalti karena pelanggaran Felipe terhadap Balotelli. Balotelli menyamakan kedudukan pada menit ke-84 sebelum Mexes mencetak gol kemenangan tiga menit sebelum menit ke-90, yang disambut luapan kegembiraan petinggi AC Milan Adriano Galliani di tribune.

Gonzalo Rodriguez melanjutkan wawancara dengan mengenang kekalahan dari Napoli pada final Coppa Italia 2014: "Kami langsung kebobolan dua gol. Memikirkannya masih menyakitkan. Padahal, beberapa bulan kemudian, aku bisa saja bermain untuk mereka. Namun, aku memilih untuk tidak pindah. Aku mengatakan kepada Pradè bahwa aku kapten tim dan tidak ingin pergi. Aku merasakan tanggung jawab yang besar."

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"Di Fiorentina, kami menciptakan suasana yang menyenangkan dengan musik dan lagu. Aku bermain gitar, Neto bernyanyi, Cuadrado menari. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Siapa yang paling fals? Menurutku Borja Valero, dia benar-benar tidak bisa menyanyi. Pepito Rossi suka rap. Aku lebih suka rock, jadi kami tidak pernah sejalan soal itu."

"Kepergianku dari Fiorentina? Aku tidak ingin berpolemik. Itu sudah bertahun-tahun lalu dan aku tetap bahagia. Aku sebenarnya ingin bertahan satu musim lagi, tetapi Corvino tidak mengizinkannya. Dia ingin merombak tim dan mendatangkan beberapa pemain yang setia kepadanya. Dia melepas aku, Borja Valero, dan pemain lain. Ketika aku menemuinya untuk berbicara, dia kurang lebih menutup pintu bagiku: dia sudah mengambil keputusan."