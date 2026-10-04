Untuk pertandingan ketiga secara beruntun di UEFA Nations League, penyerang Portugal Goncalo Ramos kembali mencetak gol, saat bintang Milan tersebut terinspirasi oleh semangat Cristiano Ronaldo, dengan mencatatkan golnya yang keempat belas bersama tim nasional negaranya, yaitu dengan rata-rata satu gol setiap 92 menit, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Anak-anak asuh pelatih Jorge Jesus bangkit dari ketertinggalan (1-0) atas Norwegia untuk melaju ke perempat final UEFA Nations League dengan kemenangan (2-1), Minggu malam, dengan menyisakan dua pertandingan di fase grup.

Pertandingan pertama di Portugal setelah kepergian Cristiano Ronaldo menjadi festival gol-gol indah dan sepak bola yang memukau, terutama di babak pertama, saat timnas Norwegia, yang membutuhkan peningkatan level permainan jika ingin melangkah maju di UEFA Nations League, memasuki pertandingan dengan penuh percaya diri di Stadion Dragao melawan timnas Portugal yang bertabur bintang, yang dengan jelas, di bawah kepemimpinan Jesus, menunjukkan keinginannya untuk menjadi tim ofensif yang langsung dan menikmati mengubah pertandingan menjadi laga yang cepat dan terbuka.

Dan benar saja, timnas Norwegia unggul lebih dulu melalui Kristoffer Ajer pada menit ke-36, sebelum Joao Cancelo berhasil hanya dua menit kemudian menyamakan kedudukan untuk tuan rumah.

Goncalo Ramos berhasil mencetak gol kemenangan untuk Portugal pada menit ke-79, sekaligus mencetak gol di pertandingan ketiga secara beruntun untuk timnas negaranya, setelah mencetak gol melawan Denmark dalam kemenangan (4-2), dan Norwegia pada pertandingan pertama (2-1) juga.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengomentari penampilan gemilang Goncalo Ramos dengan mengatakan: "Goncalo Ronaldo telah lahir. Goncalo Ramos mengenakan kostum Cristiano dan membawa Portugal lolos".

Cristiano Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal dengan marah, setelah perselisihan dengan pelatihnya Jorge Jesus, akibat ia duduk sebagai cadangan di bangku pemain sepanjang pertandingan pertama melawan Norwegia, di samping pernyataan mantan pelatih Al Nassr Saudi tersebut dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Denmark, yang menegaskan bahwa tidak ada pemain yang akan mengubah pemikirannya, dan tidak ada pula orang lain dalam sepak bola, yang memicu ketidaksenangan Sang Don.







