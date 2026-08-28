AC Milan meraih hasil bagus di Serie A pada Jumat. Tim asuhan pelatih Rúben Amorim terlalu kuat bagi Venezia dengan skor 2-0, antara lain berkat gol perdana Gonçalo Ramos bersama klub Milan. Gol bunuh diri menutup duel ini.

Bahwa Milan tidak mencetak gol pada babak pertama bisa dibilang sebuah keajaiban kecil. Tuan rumah mendapatkan beberapa peluang bagus melalui, antara lain, Ramos dan Strahinja Pavlovic, tetapi mantan kiper Volendam Filip Stankovic makin berkembang dalam pertandingan.

Venezia, yang juga menurunkan mantan pemain Feyenoord Ridgeciano Haps sejak awal, sama sekali tidak bersembunyi dan beberapa kali bisa saja menghukum lewat Akor Adams. Namun, skor tetap 0-0 di San Siro.

Terutama Ramos yang akan berjalan ke ruang ganti dengan perasaan buruk. Penyerang haus gol yang didatangkan dari PSG itu menggagalkan dirinya sendiri untuk mencetak gol setelah menyia-nyiakan peluang besar satu demi satu.

Setelah hampir satu jam laga berjalan, tepat setelah Yunus Musah membentur tiang, Ramos kembali nyaris mencetak gol pertamanya untuk Milan. Pemain Portugal itu ditemukan di tiang jauh, tempat dia mencoba menyambut bola dengan sundulan sambil menjatuhkan diri. Upayanya melayang tipis di atas mistar.

Sekitar dua puluh menit sebelum waktu normal berakhir, akhirnya momen itu datang juga untuk Ramos. Sang striker melakukan pergerakan yang rapi, menerima umpan cerdik dari Alexis Saelemaekers, lalu melepaskan tembakan kaki kiri untuk membawa Milan unggul 1-0.

Milan tidak lagi melepaskan keunggulan itu pada fase akhir pertandingan dan bahkan menambah skor menjadi 2-0. Ardon Jashari lolos dan melepaskan percobaan yang buruk, tetapi bola tetap masuk dengan sangat beruntung untuk Milan setelah mengenai Stankovic dan Redouane Halhal.