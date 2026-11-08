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Joshua ZirkzeeGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Gol Zirkzee pada masa injury time turut mewarnai hasil imbang gila Manchester United

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League

Manchester United secara dramatis bermain imbang melawan Aston Villa pada Minggu. Tim asuhan manajer yang tengah dirundung masalah, Michael Carrick, tertinggal 2-4 pada masa tambahan waktu, tetapi mengakhiri laga dengan satu poin: 4-4. Pemain pengganti Joshua Zirkzee mengawali kebangkitan United lewat gol yang memperkecil ketertinggalan. United tetap berada di posisi ke-18 Liga Primer Inggris, sedangkan Villa menempati posisi kesepuluh.

United mengawali laga di Old Trafford dengan buruk, bahkan nyaris tak terbayangkan. Belum genap empat menit, papan skor sudah menunjukkan angka 0-2. Alysson lebih dulu membuka keunggulan pada menit kedua lewat tembakan yang melewati sela kaki Senne Lammens, yang tampil kurang meyakinkan di bawah mistar.

Nicolas Jackson menambah penderitaan United di Old Trafford, dan Lammens kembali tampil buruk. Kiper asal Belgia itu menepis dengan tidak sempurna tembakan keras Alysson, lalu pemain asal Senegal tersebut menyambar bola muntah untuk mencetak gol.

Meski demikian, United tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Bruno Fernandes lebih dulu memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti.

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Tepat menjelang turun minum, pendukung tuan rumah kembali bersorak. Youri Tielemans mencetak gol dari umpan silang Noussair Mazraoui yang maju membantu serangan.

Pada babak kedua, United kembali kebobolan dalam waktu singkat. John McGinn mencetak gol lewat penalti, lalu tak lama kemudian Leon Goretzka dengan sigap memanfaatkan kemelut untuk mencetak gol.

Pada masa tambahan waktu, Zirkzee yang masuk sebagai pemain pengganti membuat menit-menit akhir laga semakin menegangkan. Sang penyerang menyambar umpan silang Patrick Dorgu dengan kaki kiri untuk mencetak gol.

Dorgu kemudian membuat stadion bergemuruh pada menit ke-97 setelah mencetak gol penyama kedudukan menyusul blunder kiper Zion Suzuki: 4-4.

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