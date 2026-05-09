Gol yang penuh emosi dari Mounir El Allouchi membawa Willem II melaju ke babak berikutnya di babak play-off

Willem II berhasil lolos ke semifinal babak playoff setelah mengalahkan RKC Waalwijk. Setelah menang 0-1 pada leg pertama, hasil imbang 1-1 pada Sabtu lalu sudah cukup bagi tim asal Tilburg ini. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi pemenang dari dua leg antara Almere City dan De Graafschap.

Tim tuan rumah memulai dengan baik dan menciptakan beberapa peluang berbahaya di awal pertandingan. Namun, Siegert Baartmans dan Devin Haen kurang beruntung. Menjelang babak pertama berakhir, RKC juga mendapat peluang melalui Denilho Cleonise dan Richard van der Venne, namun tanpa hasil.

Setelah jeda, pertandingan baru benar-benar memanas ketika Mounir El Allouchi membawa Willem II unggul. Gelandang tersebut menyambut umpan silang dari Finn Stam dengan sangat baik: 1-0. Momen yang emosional bagi El Allouchi, yang baru-baru ini kehilangan putrinya yang belum lahir.

Namun, RKC menolak menyerah dan berhasil kembali ke dalam pertandingan setelah satu jam berlalu. Sebuah bola pantul jatuh di depan kaki Jean-Paul Boëtius, yang tanpa ragu langsung melepaskan tendangan keras: 1-1.

Harapan kembali muncul di tim Sander Duits, sementara Willem II justru semakin tertekan. Tembakan Ryan Fage melebar tipis, lalu Harrie Kuster gagal memanfaatkan peluang emas di detik-detik akhir untuk memaksa perpanjangan waktu. Dengan demikian, Willem II lolos ke semifinal playoff.

Kekalahan RKC juga menandai akhir karier sepak bola Michiel Kramer. Penyerang berusia 37 tahun itu baru-baru ini mengumumkan akan pensiun sebagai pemain profesional setelah musim ini dan akan melanjutkan kariernya sebagai asisten pelatih di klub tersebut.