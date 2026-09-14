Dalam duel antara Red Devils dan Skyblues, penyerang Norwegia itu mencetak gol pada menit ke-60, ketika ia mendorong umpan masuk terdefleksi dari bek City Josko Gvardiol melewati garis gawang ke gawang rival sekota.

Namun, gol Haaland seharusnya tidak disahkan setelahnya, karena rekan setimnya Enzo Fernandez berada dalam posisi offside tipis saat umpan dari Gvardiol dilepaskan. Pemain Argentina itu memang tidak menyentuh bola, tetapi dengan pergerakannya ia aktif bergerak menuju bola dan dengan demikian menarik perhatian bek United Lisandro Martínez.

Meski VAR kembali meninjau insiden tersebut dan memeriksa kemungkinan posisi offside, gol untuk Cityzens tetap disahkan. Dalam prosesnya, wasit video hanya menilai pergerakan Haaland, yang berbeda dengan Fernandez, tidak berada di area yang bisa dihukum.

Beberapa jam setelah pertandingan berakhir, asosiasi wasit Inggris Pro Ref mengakui adanya "salah penilaian" dari tim wasit yang dipimpin pengadil Michael Oliver. VAR seharusnya memanggil Oliver ke monitor di tepi lapangan agar ia setidaknya bisa menilai insiden itu dari perspektif baru.

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Bagaimana akhir pertandingan antara Manchester City dan Manchester United?

Alih-alih demikian, City berhasil mempertahankan keunggulan tipis itu hingga waktu habis dan mengamankan tiga poin. Skyblues lebih dulu bermain dengan kekurangan jumlah pemain setelah tindakan kekerasan dari Phil Foden - mereka bermain dengan satu orang lebih sedikit selama lebih dari 70 menit.

Namun United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut, terutama di lini serang tuan rumah benar-benar kehilangan kreativitas. Situasi bola mati pun menghadirkan peluang terbesar pertandingan hingga saat itu, tetapi tendangan bebas keras Marcus Rashford hanya membentur tiang kiri (45).

Setelah kick-off ulang, tiang gawang kembali menggagalkan gol pembuka, Kobbie Mainoo juga gagal hanya karena hitungan milimeter (51). Red Devils tampaknya akhirnya mulai menemukan permainan mereka - sampai Haaland, yang sebelumnya nyaris tidak terlihat, menghukum mereka dengan dingin.

Di klasemen, ManCity masih mencatat rekor sempurna dengan empat kemenangan dari empat pertandingan dan berada di posisi kedua di belakang juara Arsenal karena kebobolan satu gol lebih banyak. Sementara itu, United menempati posisi ke-13 dengan empat poin.