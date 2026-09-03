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FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

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Gol Ueda bikin Ancelotti Jr melambung: Lille, semalam di puncak Ligue 1

Lille

Gol pemain tim nasional Jepang Ayase Ueda pada menit ke-73, setelah berada di lapangan selama 16 menit, membawa Lille asuhan Davide Ancelotti untuk semalam memuncaki klasemen Ligue 1 dengan 7 poin, setelah dua kemenangan dan satu hasil imbang: rekrutan anyar yang didatangkan dari Feyenoord pada musim panas usai menjadi top skor Eredivisie itu langsung tampil menentukan di Toulouse, dengan memecah kebuntuan dalam laga yang rumit.

Pada babak pertama Giroud dan kawan-kawan menderita: pertama tiang gawang milik pemain Venezuela Casseres, lalu penalti yang diminta tuan rumah dan tidak diberikan VAR. Pada babak kedua, keputusan yang menentukan laga: keluar justru mantan pemain Milan itu, masuk Ueda, yang mencetak gol dan mengangkat klub Bretagne tersebut.

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