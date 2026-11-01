Gol Trossard dan Vlahovic tak cukup bagi Besiktas, yang menyia-nyiakan keunggulan 0-2

Besiktas gagal mempertahankan keunggulan 0-2 pada Minggu. Elang Hitam sempat berada di jalur kemenangan berkat gol Leandro Trossard dan Dusan Vlahovic, tetapi Kasimpasa menunjukkan daya juang dan mencetak gol penyama kedudukan beberapa menit jelang laga usai: 2-2. Besiktas tetap berada di peringkat keempat dengan 19 poin. Kasimpasa, yang menempati peringkat kelima, terpaut dua poin.

Besiktas tampil tanpa mantan kapten Feyenoord, Orkun Kökçü, karena cedera. Václav Cerný tersedia dan masuk susunan pemain inti. Setelah setengah jam pertandingan, tim asuhan Vincenzo Italiano unggul.

Ridvan Yilmaz berperan dalam terciptanya gol tersebut. Pemain asal Turki itu mengontrol bola dengan apik dan menciptakan ruang di sekitar kotak penalti. Umpan terobosannya pun tepat mengarah kepada Trossard, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat ke sudut dekat gawang.

Besiktas kemudian selamat dari peluang Haris Hajradinovic dan menggandakan keunggulan tak lama setelah turun minum. Michael Murillo mendapatkan bola di kotak penalti setelah buruknya pertahanan Kasimpasa, lalu mengumpankannya kepada Vlahovic untuk dituntaskan menjadi gol.

Namun, keadaan berbalik bagi tim tamu pada sisa babak kedua. Mereka lebih dulu kebobolan gol Claudio Winck setelah satu jam pertandingan. Pemain asal Brasil itu menyundul umpan silang Hajradinovic di tiang jauh. Bola mengenai Nübel sebelum masuk ke gawang.

Tiga menit jelang laga usai, gol penyama kedudukan pun tercipta. Umpan silang tajam Kerem Demirbay mencapai pemain pengganti Marcus Rafferty, yang mendahului penjaganya dan menyundul bola dengan keras ke gawang: 2-2.