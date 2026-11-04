Borussia Dortmund kini menyamai Real Betis di klasemen Liga Champions. Tim asuhan Niko Kovac menang 2-1 dalam duel melawan wakil Spanyol tersebut. Konstantinos Karetsas (18) mencetak gol kemenangan di Signal Iduna Park tak lama setelah Aitor Ruibal menyamakan kedudukan. Dortmund dan Betis kini sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan dan berada dalam posisi yang baik.

Dortmund, yang menurunkan Joey Veerman sebagai starter, lebih dominan pada awal pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Serhou Guirassy dua kali menerima bola dalam posisi menjanjikan, tetapi penyerang asal Guinea itu gagal memanfaatkannya.

Betis kemudian mulai tampil lebih baik dan terutama mengancam dari sisi kiri, tempat Abde Ezzalzouli berkali-kali menyulitkan Waldemar Anton. Namun, aksi-aksi apik pemain asal Maroko itu tidak banyak membuahkan hasil, begitu pula peluang di sisi lain lapangan.

Tak lama setelah turun minum, Dortmund akhirnya membuka keunggulan. Anton mengirim bola kepada Julian Ryerson, yang meneruskannya ke Jobe Bellingham. Tembakan pemain Inggris itu dari jarak dekat digagalkan Álvaro Valles. Bola pantul jatuh ke kaki mantan pemain PSV, Fábio Silva, yang mengubah skor menjadi 1-0.

Namun, Dortmund gagal mempertahankan keunggulan itu. Anton melakukan kesalahan lewat umpan buruk, sehingga rekan-rekannya tidak sempat menghalau umpan silang Ezzalzouli. Ruibal pun menyambar bola di tiang jauh untuk menyamakan skor menjadi 1-1.

Dortmund tidak goyah dan segera kembali unggul. Valles, yang sebelumnya tampil begitu baik, tampak kurang meyakinkan saat menghadapi tembakan Karetsas. Setelah mengontrol bola dengan apik dan efektif, Karetsas langsung melepaskan tembakan untuk mengubah skor menjadi 2-1.