Borussia Dortmund kini sejajar dengan Real Betis di klasemen Liga Champions. Tim asuhan Niko Kovac menang 2-1 dalam duel melawan wakil Spanyol tersebut. Konstantinos Karetsas (18) mencetak gol kemenangan di Signal Iduna Park tak lama setelah Aitor Ruibal menyamakan kedudukan. Dortmund dan Betis kini sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan dan berada dalam posisi yang baik.

Dortmund, yang menurunkan Joey Veerman sebagai starter, lebih dominan pada awal laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Serhou Guirassy dua kali mendapat bola dalam posisi menjanjikan, tetapi penyerang asal Guinea itu gagal memanfaatkannya.

Setelah itu, Betis mulai tampil lebih baik dan terutama mengancam dari sisi kiri. Di sana, Abde Ezzalzouli berulang kali menyulitkan Waldemar Anton. Namun, aksi-aksi apik pemain asal Maroko itu tidak banyak membuahkan hasil, sebagaimana peluang-peluang di sisi seberang.

Tak lama setelah turun minum, Dortmund akhirnya membuka keunggulan. Anton mengirim bola kepada Julian Ryerson, yang kemudian mengoper kepada Jobe Bellingham. Tembakan pemain Inggris itu dari jarak dekat digagalkan Álvaro Valles, tetapi bola muntah disambar mantan pemain PSV, Fábio Silva: 1-0.

Namun, Dortmund gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Anton melakukan kesalahan lewat operan buruk, sehingga rekan-rekannya tidak sempat menghalau umpan silang Ezzalzouli. Ruibal pun menyambar bola di tiang jauh: 1-1.

Dortmund tidak goyah dan segera kembali unggul. Valles, yang sebelumnya tampil sangat baik, kurang meyakinkan saat menghadapi tembakan Karetsas. Setelah mengontrol bola dengan apik dan efektif, Karetsas langsung melepaskan tembakan: 2-1.