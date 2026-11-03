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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Gol tak biasa: Watkins merangkak menuju takhta Al Hilal dengan bantuan sang "pesulap" Koulibaly

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
O. Watkins
K. Koulibaly
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Inggris
Senegal

Penyerang Inggris itu terus bersinar

Penyerang Inggris milik Al Hilal Saudi, Ollie Watkins, terus merangkak menuju puncak daftar pencetak gol timnya saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal menjamu Shabab Al Ahli, pada hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit keenam, setelah aksi memukau dari bek Senegal Kalidou Koulibaly, yang merebut bola dan melewati salah satu pemain Shabab Al Ahli, sebelum mengopernya kepada penyerang Inggris itu.

Ollie Watkins menambahkan gol kedua untuk dirinya dan timnya pada menit pertama babak kedua, setelah dengan apik mengubah umpan silang yang dikirimkan bek Turki Yusuf Akcicek menjadi gol di dalam gawang.

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Gol tersebut merupakan gol kedelapan yang dicetak mantan penyerang Aston Villa itu bersama Al Hilal, sejak bergabung ke dalam skuadnya pada bursa transfer musim panas lalu.

Dengan demikian, Watkins menjadi pencetak gol terbanyak kedua Al Hilal pada musim ini di berbagai kompetisi, di belakang gelandang Portugal Ruben Neves yang berhasil mencetak 9 gol hingga saat ini.

Secara keseluruhan, penyerang Inggris itu berhasil berkontribusi dengan 13 gol dalam 11 pertandingan yang ia jalani bersama "Sang Pemimpin" di berbagai kompetisi, dengan memberikan 5 assist selain kedelapan golnya.

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