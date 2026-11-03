Penyerang Inggris milik Al Hilal Saudi, Ollie Watkins, terus merangsek menuju takhta pencetak gol terbanyak timnya saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal menjamu Shabab Al Ahli, hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit keenam, setelah aksi istimewa dari bek Senegal Kalidou Koulibaly, yang merebut bola dan melewati salah satu pemain Shabab Al Ahli, sebelum mengopernya kepada penyerang Inggris itu.

Gol tersebut menjadi yang ketujuh yang dicetak mantan penyerang Aston Villa itu bersama Al Hilal, sejak bergabung dengan skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu.

Dengan demikian, Watkins menjadi pencetak gol terbanyak kedua Al Hilal pada musim ini di berbagai ajang, di belakang gelandang Portugal Ruben Neves yang sukses mencetak 9 gol hingga saat ini.

Secara keseluruhan, penyerang Inggris itu berhasil berkontribusi dengan 12 gol dalam 11 pertandingan yang ia jalani bersama "Sang Pemimpin" di berbagai kompetisi, dengan memberikan 5 assist selain tujuh golnya.