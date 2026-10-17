Setelah pertandingan berintensitas tinggi, HSV menang 1-0 (0-0). Bagi VfB yang lebih diunggulkan, hasil ini menjadi pukulan berikutnya menjelang duel melawan Atlético Madrid di Liga Champions pada Selasa.

Banyak peluang terbuang, beberapa tembakan membentur tiang atau mistar, serta penampilan gemilang kedua kiper membuat skor tetap 0-0 untuk waktu yang lama. Namun, pada menit ke-88, Miro Muheim, yang juga mencetak gol kemenangan HSV saat menang 3-2 di markas TSG Hoffenheim pekan lalu, akhirnya memecah kebuntuan. VfB, yang mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan dua kemenangan, tertahan di papan tengah bawah klasemen akibat hasil imbang tersebut.

Sore musim gugur yang meriah itu diawali dengan penghormatan kepada kapten HSV, Nicolai Remberg. Seluruh pemain Hamburg mengenakan kaus bernomor punggung dan bernama pemain berusia 26 tahun tersebut, yang telah berhasil menjalani operasi ligamen silang, saat pemanasan. Pertandingan dimulai dengan tempo hidup: tembakan Fabio Vieira dari Hamburg sedikit melambung setelah lima menit, begitu pula upaya Deniz Undav tak lama kemudian.

Setelah akhirnya mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 3-0 atas Slovan Bratislava pada pertengahan pekan, penyerang VfB itu jelas berusaha menambah koleksinya, tetapi belum berhasil pada awal laga. Pelatih HSV, Polzin, menginstruksikan timnya bermain bertahan untuk menghadapi "tantangan besar" melawan tim asal Swabia itu. Namun, tim yang tidak diunggulkan tersebut tetap berbahaya lewat serangan balik: Vieira nyaris membawa HSV unggul dengan lututnya seusai sepak pojok (26).

Undav bahkan lebih dekat untuk mencetak gol pada menit ke-38. Sang kapten menyepak bola dengan sisi dalam kakinya dari jarak 12 meter, tetapi bola mengenai tiang. Setelah babak pertama yang pantas menghasilkan skor 1-1, kedua tim masuk ke ruang ganti tanpa gol. HSV kemudian kembali ke lapangan dengan penuh energi. Tiga menit setelah pertandingan dilanjutkan, sundulan Yussuf Poulsen mengenai sisi luar tiang.

Permainan lalu berlangsung saling serang di Volkspark yang meriah. Setelah Ermedin Demirović menyia-nyiakan peluang membawa VfB unggul lewat sundulan, Poulsen membuat hitungan tembakan yang membentur tiang atau mistar menjadi 2-1 untuk HSV dalam serangan balik berikutnya.

Tembakan keras kaki kanannya menghantam mistar (53). Di sisi lain, Daniel Heuer Fernandes melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Undav (58). Menjelang akhir laga, VfB memasukkan tenaga baru, tetapi tuan rumah yang mencetak gol.