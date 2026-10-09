Pascal Ferré, mantan pemimpin redaksi majalah "France Football" dan mantan penanggung jawab penghargaan Ballon d'Or, melontarkan kritik tajam kepada pemain Prancis Kylian Mbappe, dengan menilai bahwa penyerang Real Madrid itu tidak layak meraih penghargaan tersebut tahun ini, mengingat tidak adanya gelar kolektif pada musimnya, menjelang acara pengumuman pemenang yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober.

Menurut surat kabar Prancis "Ouest-France" dan radio "Monte Carlo", Ferré meragukan kelayakan Mbappe atas penghargaan itu, dengan menilai bahwa statistik individu saja tidak cukup untuk menentukan persaingan, dan bahwa kemenangan di turnamen-turnamen besar harus tetap menjadi kriteria utama dalam memilih pemain terbaik dunia.

Ferré mengatakan bahwa Piala Dunia dan Liga Champions Eropa merupakan dua turnamen terpenting dalam menilai para kandidat, seraya menambahkan bahwa pemain yang tidak memenangkan salah satu dari keduanya meninggalkan perasaan kurang padanya, meski ia berhasil mencetak gol secara konsisten.

Kritik mantan pejabat itu tidak berhenti pada capaian Mbappe, tetapi meluas hingga ke kampanye medianya untuk mempromosikan peluangnya memenangkan Ballon d'Or, setelah penyerang Prancis itu berbicara dalam sejumlah wawancara mengenai kelayakannya atas penghargaan tersebut, dengan berpijak pada angka-angka golnya dan gelar top skor Piala Dunia yang disandangnya.

Dalam pernyataan kepada radio "Monte Carlo", Ferré menggambarkan gaya seperti ini sebagai preseden yang tidak lazim, seraya menunjukkan bahwa promosi diri secara terbuka dari pihak para kandidat merupakan hal yang aneh, dan bahwa ia telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota komite pemungutan suara yang menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap pengulangan pernyataan-pernyataan ini.

Ia menambahkan bahwa keyakinan akan kemungkinan memengaruhi para pemilih melalui wawancara yang berulang-ulang mencerminkan kesalahan penilaian, dalam isyarat kepada para jurnalis yang berpartisipasi dalam pemungutan suara dari berbagai negara.

Di akhir pernyataannya, Ferré mengungkapkan pilihan favoritnya untuk penghargaan tersebut, dengan menyatakan dukungannya kepada pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, dengan menilai bahwa keterampilan teknis dan rekam jejaknya dengan gelar-gelar menjadikannya pemain luar biasa yang layak bersaing memperebutkan penghargaan itu.