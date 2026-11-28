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Palmeiras menjadi juara Amerika Selatan untuk keempat kalinya setelah tendangan voli Ramon Sosa pada babak kedua memastikan kemenangan 1-0 atas Estudiantes dalam final Copa Libertadores di Estadio Centenario, Montevideo, Sabtu. Kemenangan itu memberi Abel Ferreira gelar Libertadores ketiganya bersama klub raksasa Brasil tersebut sekaligus membalas kekalahan yang terjadi 58 tahun lalu.

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Sosa tentukan hasil final yang menegangkan

Momen penentu datang tujuh menit setelah babak kedua dimulai. Marlon Freitas mengirim bola kepada Arthur, yang masuk saat jeda, di sisi kiri. Umpan silangnya disundul Jhon Arias ke arah Sosa, yang menyambarnya dengan tendangan voli kaki kiri dari tengah kotak penalti dan mengarahkan bola ke sudut kiri bawah gawang, melewati Fernando Muslera.

Gol itu menjadi hasil yang pantas bagi pemain sayap asal Paraguay tersebut, yang menjadi ancaman terbesar Palmeiras sebelum jeda. Muslera menepis sundulannya pada menit ke-38, lalu menggagalkan peluang Lucas Evangelista dari jarak dekat sesaat sebelum turun minum. Muslera juga menyelamatkan sundulan Murilo pada penghujung masa tambahan waktu babak pertama. Peluang terbaik Palmeiras sebelum jeda datang ketika umpan silang Evangelista membentur Marcos Rojo lalu mengenai tiang gawang.

Carlos Miguel bertahan kukuh saat Estudiantes menekan

Estudiantes merespons dengan melepaskan lebih banyak tembakan daripada lawannya, tetapi jarang mendapat peluang terbuka. Guido Carrillo menyundul bola sedikit di atas mistar dari situasi sepak pojok dalam 10 menit pertama, lalu memaksa Carlos Miguel melakukan penyelamatan sigap atas upaya akrobatiknya tak lama setelah gol Sosa.

Kiper Palmeiras itu dua kali membutuhkan perawatan pada babak kedua, tetapi tetap mampu membendung tim Argentina tersebut. Ia menangkap sundulan Edwuin Cetre pada menit ke-74 dan kembali mengamankan sundulan Cetre pada menit keempat masa tambahan waktu. Santiago Nunez menyundul bola melebar dari situasi bola mati pada menit ke-77, sementara tembakan Tomas Palacios meleset tipis di samping tiang pada menit ke-84. Delapan menit tambahan waktu kemudian memberi Estudiantes kesempatan untuk melancarkan tekanan terakhir.

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Laga keras di Montevideo

Wasit asal Venezuela, Jesus Valenzuela, mengeluarkan sembilan kartu kuning untuk para pemain, lima di antaranya untuk Estudiantes. Ia juga memberi kartu kuning kepada Ferreira pada masa tambahan waktu. Kerasnya pertandingan membuat tim asuhan Alexander Medina kehilangan dua bek akibat cedera, setelah Eros Mancuso dan Leandro Gonzalez Pirez sama-sama harus ditarik keluar pada babak kedua.

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Tidak ada kartu merah, dan Palmeiras berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai setelah Mauricio, Vitor Roque, dan Andreas Pereira masuk dari bangku cadangan dalam 15 menit terakhir.

Penantian 58 tahun untuk membalas kekalahan

Final ini juga memiliki latar sejarah tersendiri. Estudiantes mengalahkan Palmeiras di stadion yang sama untuk menjuarai Libertadores 1968, dengan Juan Ramon Veron, ayah presiden Estudiantes saat ini Juan Sebastian Veron, termasuk di antara pencetak gol. Kali ini, giliran tim Brasil yang merayakan kemenangan di ibu kota Uruguay.

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Kemenangan ini juga menebus kekalahan Palmeiras dari Flamengo pada final tahun lalu. Palmeiras kini memiliki empat gelar Libertadores, setelah sebelumnya menjadi juara pada 1999, 2020, dan 2021. Jumlah itu menyamai rekor Flamengo di antara klub-klub Brasil. Estudiantes, yang mengincar gelar kelima dan gelar pertama sejak 2009, masih harus menunggu.

Hasil ini juga membawa Brasil melewati Argentina dalam daftar perolehan gelar sepanjang sejarah kompetisi, dengan 26 gelar berbanding 25, sekaligus memperpanjang rentetan juara asal Brasil sejak 2019.