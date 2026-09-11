Sang bek melegakan klub kesayangannya saat menang 3-1 (1-0) atas mantan klubnya, Union Berlin, lewat gol biru kerajaan pertama di kasta tertinggi sejak 1203 hari. Hampir sepekan setelah hasil 0-0 melawan Bayern Munich, klub asal Gelsenkirchen itu kembali menorehkan kejutan positif.

Gosens membuat para suporter tamu yang datang ke stadion larut dalam euforia pada menit ke-25 setelah Schalke melewati dua pertandingan tanpa gol di awal musim, tetapi pemain yang 24 kali memperkuat tim nasional itu memilih tidak merayakannya di depan tribune Waldseite milik Union. Selain itu, Adil Aouchiche (46', setelah tinjauan video) dan Maximilian Wöber (90+13) juga mencetak gol. Tim Skarke (90+6) sempat membuat skor menjadi 1-2.

Gol Bundesliga terakhir Schalke sebelum itu tercipta lewat Marcin Kaminski dan gol bunuh diri Willi Orban saat kalah 2-4 di markas RB Leipzig pada 27 Mei 2023. Kemenangan terakhir mereka sebelumnya di kasta teratas tercatat pada 5 Mei tahun yang sama, ketika Schalke menang di markas FSV Mainz 05 (3-2) dalam musim degradasi mereka.

Kemenangan pertama Bundesliga sejak kembali: Gosens melegakan Schalke

Sementara itu, Union masih harus bersabar di bawah pelatih Mauro Lustrinelli. Kekalahan kedua dalam tiga laga liga ini juga menjadi pukulan di saat yang tidak tepat: pekan depan, Die Eisernen akan bertandang ke markas Bayern Munich pada Jumat (20.30).

Melawan sang juara rekor, Schalke memetik kepercayaan diri pada pekan sebelumnya. "Sangat sedikit orang di Jerman sepakbola yang memperkirakan kami bisa meraih poin melawan Bayern," kata pelatih Miron Muslic. Namun, laga di Berlin disebutnya akan "jauh lebih vertikal, jauh lebih langsung, jauh lebih mengandalkan fisik".

Muslic bisa kembali mengandalkan kapten Kenan Karaman, yang kembali masuk starting XI setelah cedera pinggul. Robin Gosens, yang menjalani debut Bundesliga-nya pada 2023 dengan seragam klub Berlin itu, juga kembali dimainkan sejak awal.

Getty Images

Wasit Timo Gerach harus diganti

Union mendominasi menit-menit awal, tetapi tim tamu perlahan masuk ke dalam pertandingan. Karaman pun mendapatkan peluang bagus pertama bagi Schalke: pemain berusia 32 tahun itu melepaskan tembakan sesaat sebelum garis kotak penalti, tetapi bola melambung tipis di atas gawang (10'). Tak lama kemudian, Aouchiche digagalkan kiper Union Frederik Rönnow (20') - Gosens melakukan dengan lebih baik sesaat setelahnya dan nyaris mengangkat tangan seperti meminta maaf.

Aouchiche membuang peluang emas untuk membuat skor 2-0: pemain ofensif itu berlari sendirian menuju Rönnow, yang masih sempat menyentuh bola, sementara Tom Rothe menyapu bola tepat sebelum garis gawang (34'). Setelah jeda, Aouchiche memanfaatkan peluangnya. Pertandingan pada awalnya tetap berlangsung sengit, dengan Rönnow dan penjaga gawang di seberangnya, Loris Karius, kini lebih sering mendapat pekerjaan.

Jeda sejenak terjadi setelah wasit Timo Gerach harus mendapat perawatan karena cedera (60'), dan ofisial keempat Jarno Wienefeld mengambil alih setelah pertandingan terhenti hampir sembilan menit, yang membuatnya secara tak terduga menjalani debut Bundesliga. Pada fase akhir laga, Union terus menekan, dan Skarke kembali memberi harapan pada masa injury time yang berlangsung 12 menit.