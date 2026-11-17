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Penyerang Al-Ahli, Firas Al-Buraikan, sedang menjalani empat hari bersejarah dalam kariernya, yang diawali bersama timnas Arab Saudi di Doha, ibu kota Qatar.

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Timnas Arab Saudi kalah 1-2 dari Uzbekistan dalam laga yang mempertemukan kedua tim hari ini, Selasa , di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar. Itu merupakan laga uji coba kedua mereka pada jeda internasional kali ini.

Firas Al-Buraikan tampil bersinar dalam pertandingan tersebut. Ia mencetak gol penyeimbang untuk Arab Saudi pada menit ke-23, setelah timnya sempat tertinggal satu gol tanpa balas. Al-Buraikan menyambut umpan silang Ahmed Al-Ghamdi dengan sundulan apik yang berbuah gol.

Gol itu menegaskan performa impresif yang ditunjukkan Al-Buraikan bersama timnas Arab Saudi belakangan ini. Itu merupakan gol keempatnya untuk Arab Saudi dalam dua jeda internasional terakhir.

Penyerang Al-Ahli itu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Teluk Arab edisi ke-27 (Khaleeji 27) setelah mengoleksi tiga gol, termasuk satu gol di partai final melawan Uni Emirat Arab, ditambah dua gol yang ia sarangkan ke gawang Oman di fase grup.

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Surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah" mengungkap catatan istimewa lain yang diraih Al-Buraikan setelah golnya ke gawang Uzbekistan. Ia kini telah mencetak 19 gol sepanjang kariernya bersama timnas Arab Saudi dari 80 pertandingan yang ia mainkan.

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Dengan torehan tersebut, sang penyerang menyamai tiga legenda besar sepak bola Arab Saudi, yakni Nasser Al-Shamrani, Mohammad Al-Shalhoub, dan Taisir Al-Jassim, yang juga mencetak 19 gol internasional.

Tak hanya itu, Al-Buraikan kini hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai sang legenda Yousef Al-Thunayan, yang mencetak 20 gol internasional bersama timnas Arab Saudi, menurut surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat".

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Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut terus mendekati takhta Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, yang menjadi pencetak gol terbanyak generasi saat ini dengan 26 gol internasional. Artinya, selisih di antara keduanya hanya tinggal tujuh gol.

Penyerang Al-Ahli itu juga hanya membutuhkan delapan gol lagi di level internasional untuk masuk ke daftar 10 pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Arab Saudi.

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Daftar tersebut dipuncaki oleh legenda Al-Nassr, Majed Abdullah, dengan 72 gol, unggul 26 gol atas legenda Al-Hilal, Sami Al-Jaber, yang berada di posisi kedua dengan 46 gol. Di bawahnya ada rekan setimnya, Yasser Al-Qahtani, yang mencetak 42 gol.

Kurang dari 24 jam setelah gol bersejarah itu, Firas Al-Buraikan akan terbang ke Bangkok, ibu kota Thailand, besok, Rabu, untuk menghadiri malam penghargaan terbaik Asia, di mana ia bersaing memperebutkan gelar Pemain Terbaik Asia.

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Al-Buraikan memang menghadapi persaingan ketat dari rekan senegaranya, Salem Al-Dawsari, serta kiper Iran Alireza Beiranvand. Namun, sebagian besar prediksi mengunggulkannya untuk meraih penghargaan tersebut untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Malam penghargaan itu akan digelar lusa, Kamis, di Aksra Theater King Power, yang juga pernah menjadi tuan rumah malam penghargaan terbaik Asia pada 2017, dengan penghargaan yang dibagikan dalam 19 kategori berbeda.

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Kurang dari 24 jam setelah acara tersebut, Firas Al-Buraikan akan kembali ke Jeddah, tepatnya ke Stadion Al-Inma, untuk menjalani laga Clasico bersama Al-Ahli melawan rival tradisional Al-Nassr, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Sejumlah laporan sempat meragukan kesiapan Al-Buraikan untuk tampil di laga Clasico, terutama karena padatnya perjalanan yang harus ia jalani dalam beberapa hari. Namun, laporan lain memastikan ia akan masuk dalam skuad pelatih asal Belanda, Marino Pušić.

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Laga ini akan menentukan dalam persaingan kedua tim memperebutkan gelar juara. Al-Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Arab Saudi dengan 21 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal sembilan poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak.

Di sisi lain, Al-Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, tertinggal dua poin dari Al-Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang menempati posisi kedua.