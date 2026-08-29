Pekan kedua Liga Primer Inggris, Sabtu hari ini, menyuguhkan hasil imbang dramatis antara Bournemouth dan Everton dengan skor 1-1, sementara Hull City meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Coventry City dengan skor tanpa balas, dalam dua pertandingan yang detailnya baru ditentukan pada menit-menit akhir.

Pada pertandingan pertama, Bournemouth mendominasi sebagian besar jalannya laga, dan Alex Scott mengonversi keunggulan tuan rumah menjadi gol pada menit ke-41, setelah menerima umpan matang dari Evanilson, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Bournemouth tanpa balas.

Bournemouth terus unggul hingga saat-saat akhir, sebelum Everton berhasil mencuri hasil imbang melalui James Tarkowski, yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-91, sehingga menggagalkan kemenangan tuan rumah dan memberikan timnya satu poin berharga di kandang lawan.

Pada pertandingan kedua, Hull City harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk meraih kemenangan atas tuan rumah Coventry City, setelah hasil imbang tanpa gol mendominasi pertandingan hingga menit ke-82.

Liam Millar berhasil mencetak gol kemenangan bagi Hull City setelah menerima umpan apik dari Mohamed Belloumi, sehingga memberikan timnya 3 poin berharga, sementara Coventry gagal menyamakan kedudukan pada menit-menit tersisa, dan menelan kekalahan pertama mereka musim ini.