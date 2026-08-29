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AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Gol penentu curi kemenangan Bournemouth, Hull City tambah beban Lampard

Coventry City vs Hull City
Coventry City
Hull City
Premier League
AFC Bournemouth vs Everton
AFC Bournemouth
Everton
Inggris

Dua duel menarik

Pekan kedua Liga Primer Inggris, Sabtu hari ini, menyuguhkan hasil imbang dramatis antara Bournemouth dan Everton dengan skor 1-1, sementara Hull City meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Coventry City dengan skor tanpa balas, dalam dua pertandingan yang detailnya baru ditentukan pada menit-menit akhir.

Pada pertandingan pertama, Bournemouth mendominasi sebagian besar jalannya laga, dan Alex Scott mengonversi keunggulan tuan rumah menjadi gol pada menit ke-41, setelah menerima umpan matang dari Evanilson, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Bournemouth tanpa balas.

Bournemouth terus unggul hingga saat-saat akhir, sebelum Everton berhasil mencuri hasil imbang melalui James Tarkowski, yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-91, sehingga menggagalkan kemenangan tuan rumah dan memberikan timnya satu poin berharga di kandang lawan.

Pada pertandingan kedua, Hull City harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk meraih kemenangan atas tuan rumah Coventry City, setelah hasil imbang tanpa gol mendominasi pertandingan hingga menit ke-82.

Liam Millar berhasil mencetak gol kemenangan bagi Hull City setelah menerima umpan apik dari Mohamed Belloumi, sehingga memberikan timnya 3 poin berharga, sementara Coventry gagal menyamakan kedudukan pada menit-menit tersisa, dan menelan kekalahan pertama mereka musim ini.

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