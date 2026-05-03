Gol luar biasa dari mantan pemain PSV, Jorrit Hendrix, bisa berdampak besar dalam pertarungan promosi yang menegangkan

Jorrit Hendrix, mantan pemain PSV, telah memberikan kontribusi besar bagi SV Elversberg pada Minggu sore dengan mencetak gol luar biasa melawan Hannover 96. Berkat golnya di menit-menit akhir pertandingan, Elversberg berhasil menyalip Hannover di klasemen dan kini berada di posisi kedua, posisi yang memberikan hak promosi langsung ke kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Hendrix bermain bersama Münster melawan calon promosi Hannover 96 pada Minggu sore. Tim Hendrix tampaknya akan terdegradasi dan meskipun meraih hasil imbang, mereka masih tertinggal lima poin dari Fortuna Düsseldorf yang berada di peringkat keenam belas. Posisi tersebut memberi hak untuk mengikuti babak play-off. Oleh karena itu, kemungkinan Hendrix tetap terdegradasi bersama timnya cukup besar.

Namun, lawan mereka, Hannover 96, sedang berjuang untuk promosi. Tim tuan rumah tampaknya akan meraih tiga poin yang sangat diinginkan, tetapi pada menit ketiga tambahan waktu, Hendrix mencetak gol penyama kedudukan dengan cara yang sangat indah.

Gelandang tersebut menerima bola sekitar 25 meter di depan kakinya dan langsung melepaskan tendangan. Tendangan volinya melambung sempurna melewati kiper Hannover: 3-3. Dengan demikian, Hannover kehilangan dua poin yang sangat berharga dalam perebutan promosi.

Berkat gol ini, Elversberg, yang sendiri menang telak 5-1 atas SC Paderborn, berhasil menyalip Hannover. Namun, kemenangan Elversberg memiliki dampak lain: Schalke dapat secara resmi dinobatkan sebagai juara hari ini, setelah sebelumnya pada akhir pekan ini telah memastikan promosi ke Bundesliga.

Jadi, masih ada tiga klub yang berpeluang merebut posisi kedua yang sangat didambakan itu. Elversberg berada di posisi kedua dengan 59 poin, Hannover di posisi ketiga dengan 58 poin, dan Paderborn di posisi keempat dengan 58 poin pula. Masih ada dua putaran pertandingan yang tersisa.

Tim peringkat ketiga di kompetisi ini juga masih memiliki peluang untuk promosi melalui babak play-off. Tim tersebut akan bertanding melawan tim peringkat keenam belas Bundesliga, saat ini VfL Wolfsburg.