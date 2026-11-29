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Jurriën Timber menyelamatkan Arsenal dari kekalahan dalam duel papan atas Liga Primer melawan Manchester City pada Minggu. Bek Belanda itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83 dalam pertandingan yang sangat menghibur di Emirates Stadium: 2-2. Berkat gol telat Timber, Arsenal yang memuncaki klasemen menjaga jarak enam poin dari tim asuhan Enzo Maresca (29 berbanding 23).

Timber tampil sebagai starter untuk Arsenal. Di lini belakang, Mikel Arteta lebih memilih Ezri Konsa ketimbang William Saliba. David Raya pulih tepat waktu dari cedera bahu, sementara Declan Rice yang cedera digantikan oleh Mikel Merino. Di kubu Manchester City, Rayan Cherki tidak masuk skuad pertandingan dan Josko Gvardiol lebih dipilih daripada Nico O’Reilly.

Arsenal tampak akan unggul sebelum laga berjalan sepuluh menit ketika Kai Havertz menyelesaikan umpan Christos Tzolis dari jarak dekat. Namun, gol itu dianulir karena offside dan pertandingan segera berlangsung panas. Riccardo Calafiori, Merino, bahkan Arteta mendapat kartu dari wasit John Brooks pada awal laga.

Timber nyaris membuka keunggulan setelah seperempat jam, tetapi upayanya di tiang dekat digagalkan Gianluigi Donnarumma. Pemain Belanda itu kembali menjadi sorotan tak lama kemudian ketika Jérémy Doku mengklaim sang bek telah menarik rambutnya. VAR meninjau insiden tersebut, tetapi tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

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Setelah laga berjalan lebih dari setengah jam, Timber lolos dari kesalahan yang bisa berakibat fatal. Seusai pemain Belanda itu kehilangan bola, Gabriel berhasil membelokkan tembakan Enzo Fernández ke atas gawang. Namun, Manchester City akhirnya mencetak gol pada menit ke-34. Gvardiol masuk ke kotak penalti dan menyodorkan bola kepada Erling Haaland, yang dengan satu sentuhan mengarahkannya ke sudut gawang dengan sangat tenang: 0-1.

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Arsenal tidak butuh waktu lama untuk membalas. Setelah lebih dulu menyia-nyiakan peluang bagus, Havertz mencetak gol pada menit ke-40. Merino menyundul umpan silang Tzolis kembali ke depan gawang, lalu Havertz menanduk bola ke gawang yang kosong: 1-1.

Arteta memasukkan Piero Hincapié untuk menggantikan Calafiori yang telah mendapat kartu kuning saat jeda, tetapi timnya kembali tertinggal tak lama setelah babak kedua dimulai. Ayyoub Bouaddi mengirim Fernández ke ruang terbuka dengan umpan apik, lalu pemain Argentina itu menuntaskan serangan menjadi gol: 1-2. Beberapa menit kemudian, Timber mengerahkan segenap tenaga untuk mencegah Gvardiol mencetak gol ketiga Manchester City.

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Setelah satu jam pertandingan berjalan, Arteta memutuskan melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan Gyökeres, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze. Gyökeres hampir langsung mencetak gol penyama kedudukan, tetapi sundulannya membentur tiang. Timber mendapat peluang emas untuk membuat skor menjadi 2-2 dari bola pantul, namun tembakannya melambung jauh di atas gawang.

Setelah Havertz dan Gyökeres juga menyia-nyiakan peluang bagus, justru Timber yang membuat Emirates Stadium bergemuruh pada menit ke-83. Bola dari sepak pojok diarahkan ke tiang jauh, tetapi Donnarumma sepenuhnya gagal menjangkaunya setelah mendapat sedikit dorongan dari Gabriel. Timber datang ke tiang jauh dan mengarahkan bola ke gawang dengan pinggulnya: 2-2.

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Donnarumma terjatuh dan tampak sangat kesakitan, bahkan sempat mendapat perawatan, tetapi VAR menilai dorongan Gabriel bukan pelanggaran. VAR kemudian juga memeriksa apakah bola mengenai tangan Timber saat ia mencetak gol, tetapi pemeriksaan itu pun tidak menemukan alasan untuk menganulirnya. Skor 2-2 bertahan hingga akhir, sehingga berkat Timber, Arsenal mempertahankan keunggulan enam poin atas Manchester City.