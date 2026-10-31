Pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk Pemain Profesional berubah menjadi salah satu pekan paling seru dalam sejarah kompetisi, setelah menyaksikan hasil gol yang luar biasa, yang mencerminkan kekuatan serangan yang ditampilkan tim-tim, dan meningkatkan kadar hiburan di sejumlah laga yang berakhir dengan skor besar dan kejutan-kejutan mencolok.

Menurut jaringan "Opta" untuk statistik sepak bola, pekan ini menyaksikan tercetaknya 41 gol, menjadikannya pekan paling subur gol dalam sejarah Liga Pemain Profesional Saudi, melampaui rekor sebelumnya yang berjumlah 40 gol, yang tercapai pada pekan kelima musim 2025-2026.

Rekor baru ini datang setelah pekan tersebut menyaksikan kemenangan-kemenangan besar, yang paling menonjol adalah kemenangan Al Shabab atas Al Ahli dengan skor 6-1, dan pembantaian Al Qadsiah atas Al Riyadh dengan setengah lusin gol tanpa balas, di samping kemenangan Al Nassr atas Al Khaleej dengan skor 5-3, dalam laga yang menyaksikan ketajaman Cristiano Ronaldo dengan mencetak tiga gol.

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Laga Al Khaleej melawan Al Hazem, yang berakhir dengan kemenangan tim pertama 4-2, serta kemenangan Al Feiha atas Al Faisaly dengan skor 4-1, juga ikut berkontribusi meningkatkan hasil gol pekan ini, sementara Al Hilal mencetak dua gol ke gawang Al Fateh, dan Neom menang atas Al Diriyah 2-1.

Di sisi lain, laga Abha melawan Al Ittihad, serta Al Taawoun melawan Al Ettifaq berakhir dengan hasil imbang 1-1, melengkapi hasil pekan yang luar biasa yang tidak hanya terbatas pada banyaknya gol, tetapi juga menyaksikan hasil-hasil berat dan perubahan penting dalam persaingan memperebutkan posisi papan atas.

Dengan pencapaian ini, pekan ke-12 menorehkan jejaknya dalam catatan Liga Roshn, setelah memecahkan rekor sebelumnya dengan selisih satu gol, menjadikannya pemilik hasil gol tertinggi dalam satu pekan sejak dimulainya Liga Pemain Profesional Saudi.