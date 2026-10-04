Gol-gol luar biasa di Porto, tempat Portugal menunjukkan ketangguhan melawan Norwegia

Portugal menunjukkan daya juang saat menghadapi Norwegia pada hari Minggu. Tim Skandinavia unggul lebih dulu berkat tembakan sensasional bek tengah Kristoffer Ajer, tetapi lewat gol penyeimbang João Cancelo yang tak kalah indah dan gol Gonçalo Ramos, laga akhirnya berakhir 2-1 di Porto.

Di kubu Portugal, pelatih Jorge Jesus memilih formasi menyerang 4-1-3-2, dengan Bruno Fernandes sebagai penyerang sayap kiri yang bergerak bebas. Itu berarti Rafael Leão, pemilik nomor 7 baru setelah kepergian Cristiano Ronaldo yang bisa jadi hanya sementara, memulai laga dari bangku cadangan.

Di kubu Norwegia, para bintang Martin Ødegaard dan Erling Braut Haaland tampil sebagai starter, dan mereka menyaksikan gol pembuka yang indah sepuluh menit sebelum turun minum. Bek Brentford, Ajer, mengontrol bola dengan dada di tepi kotak penalti, membiarkan bola memantul sekali, lalu melepaskan tembakan keras kaki kanan ke pojok jauh: 0-1.

Sayangnya bagi Norwegia, gol penyeimbang tercipta belum sampai dua menit kemudian, dan sekali lagi gol itu hadir dengan sangat indah. Lemparan ke dalam jarak jauh dari Nuno Mendes jatuh tepat di luar kotak penalti ke kaki Cancelo, yang melepaskan tembakan keras kaki kanan melewati Egil Selvik yang tak berdaya: 1-1.

Portugal ingin terus menekan setelah jeda, meski itu tidak selalu berjalan mulus, dan Norwegia sempat menyia-nyiakan peluang bagus lewat Haaland. Masuknya Rúben Neves dan Diogo Dalot juga tidak memberi banyak dampak bagi juara Eropa 2016 itu.

Gol itu akhirnya datang sepuluh menit sebelum waktu normal usai. João Félix dikirim menusuk ke depan lalu mengoper mendatar kepada Ramos, yang tidak mengenai bola dengan sempurna tetapi tetap mampu menceploskannya dari jarak dekat: 2-1.

Portugal akhirnya menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah mantan pemain Ajax, Francisco Conceição, menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat. Situasi kalah jumlah itu tidak berakibat bagi Portugal, yang secara olahraga mencatat periode pertandingan internasional yang sempurna dengan dua belas poin dari empat laga.



