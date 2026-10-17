Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan penunjukan Ricardo de Burgos Bengoetxea sebagai pengadil laga Barcelona kontra Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung hari Sabtu ini dalam pekan kesembilan LaLiga, sementara Carlos del Cerro Grande akan mengemban tugas sebagai hakim video assistant referee (VAR).

Barcelona menjalani ujian berat menghadapi Real Betis di tengah memori-memori kontroversial soal kepemimpinan wasit yang berkaitan dengan nama kedua pengadil tersebut di mata para pendukung klub Katalunya itu.

Catatan positif Barcelona bersama De Burgos

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona sebelumnya telah memainkan 35 pertandingan di bawah kepemimpinan wasit asal Basque, De Burgos Bengoetxea, dengan meraih 29 kemenangan, satu hasil seri, dan lima kekalahan. Di sisi lain, Real Betis mencatatkan 17 kemenangan dan enam hasil seri, berbanding sepuluh kekalahan, dalam laga-laga yang dipimpin wasit yang sama.

Salah satu pertandingan paling menonjol yang terkait dengan namanya adalah final Copa del Rey tahun 2025, yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid di Stadion "La Cartuja", stadion yang sama yang akan menjadi tuan rumah pertemuan klub Katalunya dan klub Andalusia tersebut di LaLiga.

Pertandingan berikutnya BET LaLiga 12.30 BAR

Sebelum final itu, De Burgos menangis saat konferensi pers ketika berbicara soal kritik yang diterima para wasit melalui kanal televisi Real Madrid.

Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-2 setelah perpanjangan waktu, berkat gol penentu yang dicetak Jules Kounde, namun laga itu juga menyaksikan kontroversi kepemimpinan wasit terkait beberapa insiden, di antaranya benturan Federico Valverde dengan Pau Cubarsi di dalam kotak penalti, serta dibatalkannya penalti yang sempat diberikan untuk Raphinha.

Del Cerro Grande membangkitkan memori menyakitkan bagi pendukung Barcelona

Di sisi lain, nama Carlos del Cerro Grande berkaitan dengan memori kontroversial soal kepemimpinan wasit di mata para pendukung Barcelona, terutama dalam dua pertandingan melawan Real Sociedad pada dua musim terakhir.

Pada 2024, Barcelona kalah dari Real Sociedad dengan skor 1-0, setelah gol Robert Lewandowski dibatalkan karena offside, dalam sebuah insiden yang memicu kontroversi luas akibat gambar yang digunakan untuk menentukan posisi offside, yang di dalamnya kaki striker Polandia itu tampak terentang secara tidak wajar.

Adegan serupa terulang pada musim berikutnya, di stadion yang sama dan melawan lawan yang sama, ketika gol Fermin Lopez dibatalkan karena pelanggaran yang dilakukan Dani Olmo di awal serangan, selain itu satu gol Barcelona lainnya juga dibatalkan karena offside dengan selisih sangat tipis pada gelandang asal Andalusia tersebut.

Pertandingan itu pun berakhir dengan kekalahan Barcelona, dengan skor 2-1, sehingga keputusan-keputusan wasit dalam kedua pertemuan tersebut tetap menjadi salah satu insiden paling menonjol yang memicu perdebatan di antara para pendukung klub Katalunya itu.