Gol emas... Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya

Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah meraih kemenangan dramatis dan berharga atas Argentina dengan skor 1-0, dalam final Piala Dunia 2026, usai pertandingan maraton yang berlanjut hingga babak perpanjangan waktu di Stadion "New York New Jersey".

Skor imbang tanpa gol terus mendominasi jalannya pertandingan hingga menit ke-106, sebelum tim nasional Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina dengan sebuah gol yang mengantarkan "La Roja" meraih gelar juara dunia.

Satu-satunya gol tercipta ketika Pedro Porro mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, yang disambut oleh Nico Williams dengan sundulan, lalu mengarahkan bola ke Ferran Torres. Torres kemudian melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya yang menggetarkan jala gawang kiper Argentina, menandai gol kemenangan dan penobatan juara.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya meraih gelar pertamanya pada edisi 2010 di Afrika Selatan, sehingga menambahkan bintang kedua ke dalam catatan emasnya dan menegaskan posisinya di antara tim-tim nasional terbaik dunia, Sementara itu, ribuan penggemar kini hanya selangkah lagi dari memenangkan hadiah utama dalam kompetisi Driven Quest.

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