Gol emas... Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarahnya

Timnas Spanyol menduduki takhta sepak bola dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah merebut kemenangan dramatis dan berharga atas Argentina dengan skor satu gol tanpa balas, pada final Piala Dunia 2026, seusai pertandingan maraton yang berlanjut hingga babak tambahan di Stadion "New York New Jersey".

Hasil imbang tanpa gol terus mewarnai jalannya laga hingga menit ke-106, sebelum Timnas Spanyol berhasil memecahkan kebuntuan pertahanan Argentina dengan sebuah gol yang mengantarkan "La Roja" meraih gelar juara dunia.

Gol semata wayang itu tercipta ketika Pedro Porro melepaskan umpan silang terukur ke dalam kotak penalti, disambut lompatan Nico Williams, yang meneruskan bola dengan kepalanya kepada Ferran Torres, yang menyambutnya dengan tembakan keras kaki kirinya, hingga bersarang di gawang kiper Argentina, menandai gol kemenangan dan gelar juara.

Dengan kemenangan ini, Timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya meraih gelar pertamanya pada edisi 2010 di Afrika Selatan, sehingga menambahkan bintang kedua ke dalam catatan emasnya dan menegaskan posisinya di antara timnas-timnas besar dunia, sementara ribuan pendukung kini hanya berjarak satu langkah dari memenangkan hadiah utama dalam kompetisi Driven Quest.

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