Berkat umpan dari bintang Bayern Michael Olise, penyerang Real Madrid itu mencetak gol pembuka 1-0 untuk Les Bleus pada menit ke-54 lewat penyelesaian keras, saat pelatih tim nasional baru Zinedine Zidane menjalani debutnya di pinggir lapangan.

Namun, segera setelah gol tersebut, yang pada akhirnya memberi Prancis kemenangan tandang tipis, Mbappe terlihat sedikit pincang dan memegang lututnya. Setelah merayakan sebentar, ia mendapat perawatan dari staf medis Prancis dengan wajah meringis kesakitan dan tak lama kemudian sempat kembali ke lapangan. Akan tetapi, kembalinya itu hanya bertahan beberapa menit, sebelum Mbappe jatuh ke tanah dan memberi isyarat bahwa ia memang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Wajah pemain 27 tahun itu tampak sangat khawatir dan Zidane mengatakan setelah pertandingan bahwa kaptennya "meluruskan lututnya secara berlebihan saat menembak".

Kapan Kylian Mbappe harus ditarik keluar saat melawan Turki?

Pada menit ke-59, Mbappe akhirnya digantikan oleh Desire Doue dan berjalan frustrasi menuju ruang ganti. Diagnosis tentu saja masih belum ada, tetapi Zidane sama sekali tidak terdengar optimistis setelah pertandingan: "Sayangnya tidak terlihat bagus," kata pria 54 tahun itu, seraya mengumumkan bahwa Mbappe tidak akan dimainkan lagi dalam laga-laga Nations League berikutnya, di Belgia pada Senin, melawan Italia pada Jumat depan, dan sekali lagi melawan Belgia pada 5 Oktober. Sebagai gantinya, Mbappe akan meninggalkan pemusatan latihan Equipe Tricolore lebih awal.

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Kekhawatiran tentu juga muncul di Madrid. Rekan setimnya di Real, Arda Güler, yang berperan sebagai playmaker untuk Turki, bahkan sempat dengan cemas menanyakan kondisi cedera Mbappe di lapangan. Sang superstar juga sejauh ini masih tajam musim ini, dengan Mbappe sudah mencatatkan delapan gol dan dua assist dari total delapan penampilan di semua kompetisi pada 2026/27 bersama Real.