Gol cepat... Ben Sebaïni mengacaukan rencana Aljazair menjelang laga melawan Argentina

Timnas Aljazair menerima kabar yang mengkhawatirkan hanya enam hari menjelang dimulainya perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, setelah muncul keraguan mengenai kesiapan pilar pertahanan mereka, Rami Ben Sebaïni, untuk menghadapi juara bertahan Argentina.

Keraguan semakin meningkat mengenai partisipasi bek Aljazair tersebut dalam pertandingan yang akan mempertemukan tim negaranya dengan Argentina pada Rabu mendatang, di awal perjalanan mereka di Piala Dunia yang digelar di Amerika Utara.

Tanda-tanda negatif tersebut semakin kuat setelah Ben Sebaïni absen dari sesi latihan "Pejuang Gurun" yang digelar Kamis kemarin, di pusat olahraga milik Universitas Kansas di Amerika Serikat.

Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) sebagian mengakhiri perdebatan tersebut melalui situs resminya hari ini, Jumat, dengan menegaskan bahwa sang pemain menjalani program terapi terpisah dari kelompok, sementara rekan-rekannya yang lain berpartisipasi secara normal dalam sesi latihan.

Absennya bukan hal baru. Ben Sebaïni tidak tampil dalam dua laga persahabatan terakhir melawan Belanda dan Bolivia yang berakhir dengan kemenangan Les Verts 1-0 dan 4-0 secara berturut-turut, serta absen dari kompetisi bersama Borussia Dortmund di akhir musim lalu karena cedera.

Tim medis timnas menangani kondisi sang bek dengan sangat hati-hati, terutama karena laga pertama akan menghadapi lini serang Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, dan tidak ada ruang untuk mengambil risiko yang dapat membuatnya absen lebih lama.

Aljazair akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Argentina pada 17 Juni di Kansas City, sebelum berhadapan dengan Yordania enam hari kemudian, dan menutup babak penyisihan grup melawan Austria pada 28 Juni. Petkovic akan dituntut untuk segera menemukan pengganti yang siap jika absennya Ben Sebaïni dipastikan, dalam ujian awal terhadap kedalaman skuad "Les Verts".