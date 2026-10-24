Dalam derbi sekota yang sengit, gol baru tercipta pada menit ke-77. Kiper Mike Penders memainkan peran yang sangat nahas dalam gol itu. Ia menggantikan kiper utama Emiliano Martinez yang cedera dan menjalani debutnya sebagai starter di Premier League.

Setelah sepak pojok Spurs, Penders meninju bola ke gawangnya sendiri seusai diganggu oleh Jan Paul van Hecke dari Tottenham. Bek tengah Chelsea, Maxence Lacroix, sempat berusaha menyelamatkan bola, tetapi baru bisa menyapunya setelah bola melewati garis gawang.

Tak lama kemudian, situasi berubah cepat ketika bintang lini serang The Blues, Cole Palmer, diusir pada menit ke-80. Pemain Inggris itu baru menerima kartu kuning hampir sepuluh menit sebelumnya. Ia kemudian mendapat kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras terhadap Conor Gallagher dan harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Mantan penyerang Bayern Mathys Tel memastikan kemenangan atas Chelsea

Tim tamu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memastikan kemenangan tak lama kemudian. Pada menit ke-87, mantan penyerang Bayern Mathys Tel mencetak gol lewat aksi individu apik untuk menetapkan skor akhir 2-0.

Bagi Spurs, ini merupakan kemenangan kedua berturut-turut setelah mereka tanpa kemenangan dalam enam laga liga pertama. Pada Senin, Tottenham menang 3-1 di kandang atas tim promosi Coventry City. Dengan sembilan poin, Tottenham sedikit menjauh dari papan bawah dan naik ke posisi ke-12.

Sementara itu, Chelsea kehilangan poin penting dalam persaingan memperebutkan tempat di Liga Champions. Tim asuhan Xabi Alonso tetap mengoleksi 13 poin dan berada di posisi keempat, tetapi masih bisa turun peringkat seiring berlanjutnya pertandingan pekan ini.