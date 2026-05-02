Gol bunuh diri yang konyol dari mantan pemain Ajax yang terkenal pada menit ke-90+10 menyelamatkan satu poin bagi Bayern

Bayern München berhasil meraih satu poin di menit-menit akhir dalam laga melawan 1. FC Heidenheim. Di Allianz Arena, pertandingan seru ini berakhir dengan skor 3-3, setelah sang juara berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir injury time melalui gol bunuh diri yang ceroboh dari mantan kiper Ajax, Diant Ramaj. Untuk waktu yang lama, Bayern tampak akan menelan kekalahan langka, namun fase akhir yang aneh akhirnya menyelamatkan mereka.

Yang mencolok adalah Bayern mengistirahatkan sebagian besar bintang-bintangnya demi leg kedua Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Rabu mendatang. Di babak pertama, sejenak tampak tidak ada masalah bagi tuan rumah, yang menguasai bola lebih banyak namun hampir tidak menciptakan peluang. Namun, Heidenheim semakin berkembang dalam pertandingan dan langsung mencetak gol pada peluang nyata pertama mereka. Budu Zivzivadze membuka skor setelah tendangan sudut dan membawa tim tamu unggul.

Tak lama kemudian skor bahkan menjadi 0-2, saat Eren Dinkçi memanfaatkan kekacauan pertahanan Bayern dan mencetak gol dengan tenang. Juara bertahan tak punya jawaban dan terlihat tak bersemangat, hingga Goretzka mencetak gol penyeimbang lewat tendangan bebas indah menjelang akhir babak pertama. Dengan itu, ia sedikit menghidupkan kembali harapan Bayern.

Setelah jeda, Kompany memasukkan Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich, dan Michael Olise ke lapangan. Bayern langsung meningkatkan tekanan dan hal itu segera berbuah gol penyama kedudukan. Goretzka kembali akurat dan menyundul bola dari tendangan sudut untuk mencetak gol 2-2.

Bayern berusaha menekan lebih jauh, namun Heidenheim tetap bertahan dengan mengejutkan. Tim tamu mengintai serangan balik dan tetap berbahaya dalam transisi. Bayern kurang tajam dalam penyelesaian akhir, meski mendapat peluang dari antara lain Kimmich dan Olise.

Lima belas menit sebelum pertandingan berakhir, Heidenheim kembali mencetak gol dan kali ini terbukti menjadi penentu. Setelah serangan balik cepat, Zivzivadze dengan indah mengarahkan bola ke sudut jauh dan kembali membawa timnya unggul: 2-3.

Pada menit kesepuluh perpanjangan waktu, Bayern akhirnya berhasil menyamakan kedudukan: tendangan jarak jauh Olise membentur tiang gawang dan masuk ke gawang setelah memantul dari punggung kiper Ramaj: 3-3. Dengan demikian, Bayern berhasil menghindari kekalahan kandang yang langka di saat-saat terakhir.