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Liverpool dan Everton bermain imbang dalam duel sengit pada Minggu siang. Derbi Merseyside berakhir 1-1, salah satunya akibat gol bunuh diri Jeremie Frimpong.

Liverpool, yang menurunkan Frimpong dan Virgil van Dijk sejak awal, langsung tampil gemilang. Florian Wirtz menyodorkan bola liar kepada Dominik Szoboszlai, yang kemudian melepaskan tembakan keras. Kiper Jordan Pickford sempat menerjang, tetapi tidak mampu menghentikannya: 0-1.

Everton pun mendapat pukulan telak di awal laga, tetapi tim asuhan David Moyes tidak patah semangat. Tuan rumah terus berani berduel dan bermain penuh energi dalam derbi ini. Upaya mereka membuahkan hasil setelah 25 menit.

Tendangan bebas Kiernan Dewsbury-Hall sulit diantisipasi Frimpong, yang tanpa sengaja menjebol gawang sendiri. Atmosfer derbi pun semakin terasa di Hill Dickinson Stadium, dengan keyakinan yang kian besar bahwa Everton bisa meraih hasil.

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Meski demikian, Liverpool lebih unggul dalam permainan dan mendapat peluang melalui Alexander Isak serta Alexis Mac Allister menjelang turun minum. Tembakan keduanya melenceng dari gawang Pickford.

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Selepas jeda, Liverpool kembali mengawali permainan dengan lebih baik. Van Dijk langsung mengancam lewat sundulan yang melintas tipis di atas mistar. Namun, tim asuhan Andoni Iraoli gagal mempertahankan tekanan, sehingga Everton semakin mampu mengimbangi permainan.

Everton kemudian beberapa kali mengancam, terutama melalui Dewsbury-Hall. Namun, peluang terbesar kembali didapat Van Dijk. Pemain tim nasional Belanda itu langsung menyambar bola di kotak penalti sebelum menyentuh tanah, tetapi tembakannya membentur barisan pertahanan Everton.

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Menjelang akhir laga, Liverpool kembali meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan, tetapi nyaris tidak menciptakan peluang besar. Tidak ada pemenang, dan kedua tim harus puas dengan satu poin.

Hasil itu sama sekali tidak membantu Liverpool. Mereka tetap berada di posisi keempat dengan jumlah poin yang sama seperti Manchester City. Everton menempati posisi kedelapan di Liga Primer Inggris.