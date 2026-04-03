FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Gol berharga yang menggoda Barcelona untuk menggantikan kemungkinan kepergian Lewandowski

R. Lewandowski
F. Torres
C. Kofane
Spanyol
Polandia
Kamerun

Penyerang Afrika menjadi sorotan Blaugrana

Menjelang akhir musim ini, FC Barcelona menghadapi tantangan besar di lini serang, karena diperkirakan salah satu bintang utamanya akan hengkang, baik itu Ferran Torres maupun Robert Lewandowski.

Di tengah perubahan yang diperkirakan ini, klub Catalan tersebut mencari penyerang murni yang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dan memperkuat lini depan dengan lebih efektif.

Meskipun Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, tetap menjadi target utama manajemen Barcelona, namun kesulitan dalam menuntaskan kesepakatan dengan Los Rojiblancos mendorong Blaugrana untuk mencari alternatif yang lebih realistis dan ekonomis. 

Dalam konteks ini, surat kabar "Sport" Spanyol mengungkap bahwa Barcelona memantau dengan cermat bintang muda Christian Kouffan, penyerang Bayer Leverkusen dan tim nasional Kamerun.

Koufan (19 tahun) tampil menonjol selama masa profesionalnya bersama Albacete di Divisi Dua Spanyol, di mana ia memukau semua orang dengan gaya permainannya yang langsung dan berani, serta kemampuannya mencetak gol dengan mudah. 

Bayer Leverkusen berhasil merekrutnya musim panas lalu dengan biaya hanya 5 juta euro, setelah persaingan sengit dari beberapa klub besar, termasuk Real Madrid yang sangat ingin mendatangkannya.

Baca juga:

Apa yang berubah di "La Liga"? Barcelona mendekati kebebasannya

Demi El Clásico... Rafeina mengambil keputusan sebelum kembali ke Barcelona

Kouan dipandang sebagai calon penerus legenda Kamerun Samuel Eto'o, yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah Barcelona. 

Pemain ini menonjol karena kecepatan, kekuatan fisik, dan kecerdasan taktisnya meskipun usianya masih muda, yang menjadikannya target menarik bagi klub-klub besar Eropa.

Dalam pernyataan sebelumnya, agen Kovan menegaskan adanya minat yang nyata dari Arsenal, dengan mengatakan: "Minat dari Arsenal sangat serius, dan pelatih Mikel Arteta sangat menghargai pemain ini. Ada klub lain yang juga tertarik, tetapi pembicaraan tentang masa depannya masih terlalu dini."

