Di tengah hujan deras di Anfield Road, mantan gelandang RB Leipzig itu mencetak gol penutup dengan cara yang indah. Umpan Cody Gakpo di posisi sentral dikontrol Szoboszlai dengan dada, membiarkan bola memantul sekali, lalu menghujamkannya dengan kaki kanan dari nyaris 30 meter ke sudut kanan atas.

Kiper Tottenham Martin Dubravka memang melayang dengan gemilang, tetapi ia tetap sia-sia membentang mengingat lengkungan indah laju bola tersebut. Saat fans dan komentator larut dalam ekstase, Szoboszlai merayakannya dengan secara demonstratif menempelkan jari ke telinga kanannya. "Sebagian orang mungkin menganggapnya arogan, tetapi jika Anda bisa mencetak gol seperti itu, siapa yang tidak?", tanya Daily Mail.

"Dia memukau penonton dengan gol abad ini," tulis media Hungaria index.hu kemudian. Bagi Sky Sports, gol itu "magis" dan "luar biasa".

Pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, juga terpukau: "Gol ketiga adalah kelas dunia, itu luar biasa." Soal kemampuan spesial Szoboszlai dalam melepaskan tembakan jarak jauh, ia berkata: "Soal dirinya adalah, sebelum tembakan itu dilepaskan, Anda percaya bahwa dia bisa mencetak gol. Dengan pemain lain, Anda mungkin berpikir: 'Itu terlalu jauh.' Dengan dirinya, Anda berpikir itu bisa menjadi gol."

Bagi Szoboszlai, itu adalah gol ketiganya musim ini pada pertandingan keenam musim ini. Sebelumnya, ia sudah mencetak gol saat imbang 2-2 pada laga pembuka Premier League melawan Newcastle United dan juga dalam kemenangan 2-1 di Liga Champions atas Atletico Madrid.

Dominik Szoboszlai masuk sebagai pemain pengganti melawan Tottenham

Ada diskusi tersendiri soal posisi Szoboszlai di kubu The Reds. Karena lini tengah juara yang sudah padu dari musim 2024/25 yang berisi Szoboszlai, Ryan Gravenberch, dan Alexis Mac Allister dirombak setelah perekrutan playmaker Florian Wirtz, Szoboszlai sempat dimainkan sedikit lebih ke belakang.

Selain itu, Liverpool juga punya masalah di posisi bek kanan, sehingga pemain 25 tahun itu beberapa kali membantu di sana. Melawan Spurs, ia masuk ke pertandingan setelah sekitar satu jam menggantikan youngster James McConnell dan bermain di posisi alaminya.

Wirtz diistirahatkan saat melawan Spurs dan tidak masuk skuad. Berkat kemenangan atas rival liga dari London itu, Liverpool melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Sebelum jeda internasional, tim peringkat kedelapan itu akan menghadapi mantan klub Iraola, AFC Bournemouth, pada Minggu.