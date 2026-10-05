21 kemenangan dari 26 pertandingan, dengan 114 gol menjadi lini serang terbaik dan dengan 13 gol kebobolan menjadi pertahanan terbaik di liga - semua itu tak membantu tim wanita Borussia Dortmund pada tahun lalu. Harapan untuk meraih promosi yang dibidik ke 2. Liga tetap hidup hingga pekan terakhir, tetapi tim kedua 1. FC Köln tidak membuat kesalahan dan mengamankan keunggulan dua poin hingga garis finis lewat sebuah kemenangan.

Bagi BVB yang ambisius, yang mendirikan departemen sepak bola wanitanya pada 2020, memulai dari kasta terbawah, dan terus merayakan promosi tanpa henti, ini merupakan kemunduran telak. "Kami menetapkan target olahraga dan sebagian besar gagal mencapainya karena kesalahan kami sendiri. Karena itu, tentu saja kami semua sangat kecewa," kata direktur pelaksana Carsten Cramer yang frustrasi kepada Ruhr Nachrichten setelah musim berakhir.

Mengapa mereka gagal finis di posisi pertama dan lolos ke laga play-off promosi punya dua alasan sederhana. Dortmund tidak mampu meraih kemenangan dalam kedua pertandingan melawan Köln - dan membuang tiga poin yang pada akhirnya kurang untuk promosi pasti di meja hijau. Ironisnya, itu terjadi saat menghadapi tim peringkat kedua dari bawah di klasemen akhir, SV Deutz 05.

IMAGO

Tim wanita BVB membuang promosi ke 2. Liga di meja hijau

Pada September tahun lalu, BVB meraih kemenangan 3-0 tanpa kesulitan di sana, Sara Ito mencetak gol penutup. Masalahnya: pemain Jepang yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 itu memang memiliki izin bermain, tetapi tidak tercantum dalam daftar susunan pemain di laporan pertandingan. Karena itu, federasi mengubah hasil laga tersebut menjadi kekalahan 0-2 untuk Dortmund.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

Kini para pemain wanita BVB harus menjalani satu putaran tambahan yang tak diinginkan. Namun, sejauh ini mereka melakoninya dengan sangat gemilang: dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan dan selisih gol 31:0, klub asal Westfalen itu memimpin klasemen Regionalliga West di depan tim kedua Bayer Leverkusen, yang memenangi enam dari enam pertandingannya.

Itu sama sekali bukan keajaiban, melainkan kenormalan yang memang direncanakan. "Kami menghormati setiap lawan," kata Ralf Kellermann yang berusia 58 tahun kepada kicker sebelum musim dimulai. "Tetapi skuad ini sangat bagus, baik dari segi kualitas inti maupun kedalaman, sehingga kami harus menjadi juara dan memenangi laga play-off promosi. Jika tidak, berarti ada yang salah."

Getty Images

BVB merekrut enam pemain dengan pengalaman lebih dari 1000 pertandingan Bundesliga

Untuk itu, BVB, yang menginvestasikan sekitar 15 juta euro untuk membangun fasilitas latihan baru bagi tim wanitanya di sekitar langsung tim pria, memperkuat diri dengan nama-nama besar. Pos direktur olahraga diisi Kellermann, sosok yang memenangi 20 gelar dalam 18 tahunnya bersama VfL Wolfsburg. Termasuk pada 2013 saat meraih treble berupa gelar liga, DFB-Pokal, dan Liga Champions, ketika Kellermann masih bekerja sebagai pelatih.

Ia juga membawa penyerang tajam Alexandra Popp, salah satu pesepak bola wanita Jerman paling terkenal dan sukses. Seperti Kellermann, ia menandatangani kontrak hingga 2029 - pada tahun itu BVB ingin paling lambat sudah mencapai Bundesliga. Dua transfer besar ini menjadi bukti terbaru bahwa petinggi klub Dortmund sangat serius dengan sepak bola wanita.

Selain Popp, mereka juga merekrut lima pemain lain yang memiliki pengalaman Bundesliga dengan total lebih dari 1000 pertandingan. Kiper tim nasional Austria Manuela Zinsberger, yang saat ini masih absen karena robekan ligamen cruciatum, datang dari FC Arsenal.

IMAGO

Berapa banyak gol yang sudah dicetak Alexandra Popp sejauh ini untuk BVB?

Proyek ambisius yang sejak awal dipresentasikan secara meyakinkan ini disambut dengan antusias oleh lingkungan sekitar Borussia. Klub menjual lebih dari 1700 tiket musiman untuk pertandingan di Stadion Rote Erde yang bersejarah, yang juga sudah pernah terjual habis saat derby melawan Schalke 04 dengan 10.000 penonton dan laga piala melawan FC Bayern dengan 15.755 penonton. Setelah tiga laga kandang, rata-rata penonton saat ini berada di angka 3800 - MSV Duisburg di posisi kedua berada di 355.

Tentu saja tim ini dipimpin oleh kapten Popp. Ia juga berada di posisi teratas daftar pencetak gol dan sejauh ini sudah mencetak delapan gol (satu assist) dalam tujuh pertandingan. Di internal tim, Rita Schumacher menyusul, setelah sudah mencetak 25 gol dalam 26 pertandingan pada musim sebelumnya, dengan total sembilan kontribusi gol sejauh ini (lima gol, empat assist). Rekrutan baru Ramona Maier, yang datang dari klub Bundesliga SGS Essen dan pernah mencetak 107 gol dalam 174 laga kompetitif di Ingolstadt, mencatatkan empat gol dan dua assist.

IMAGO

Rekor laga kompetitif tim wanita BVB: 125 pertandingan liga, 117 kemenangan

Dominasi tim asuhan pelatih Markus Högner saat ini sementara itu membuat kiper Laura van der Laan bosan. Ia tidak menghadapi ancaman ke gawangnya dan karena itu harus menggunakan trik psikologis yang ia dapat dari pelatih kiper Dortmund agar tidak kehilangan konsentrasi. "Kehilangan fokus itu tidak terlalu sering terjadi. Dan ketika itu terjadi, ada satu atau dua teknik untuk membawa diri kembali ke dalam permainan," katanya, tanpa ingin mengungkapkan lebih detail.

Apakah laju mereka akan terus selurus ini seperti sejauh ini, akan menarik untuk disimak. 117 dari 125 pertandingan liga telah dimenangi para pemain wanita Dortmund sejak memulai laga liga pada 2021/22. Namun, pada tahun lalu tekanan untuk harus promosi terlihat pada para pemain dalam beberapa pertandingan. Pengalaman masif yang kini mereka datangkan seharusnya membuat promosi kali ini berjalan nyaris otomatis.

BVB: Hasil musim tim wanita Borussia Dortmund