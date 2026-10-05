21 kemenangan dari 26 pertandingan, dengan 114 gol menjadi lini serang terbaik dan dengan 13 kebobolan menjadi pertahanan terbaik di liga - semua itu tidak membantu tim putri Borussia Dortmund pada tahun lalu. Hingga matchday terakhir, harapan untuk promosi yang dibidik ke Liga 2 masih ada, tetapi tim kedua 1. FC Köln tidak terpeleset dan mengamankan keunggulan dua poin hingga finis dengan sebuah kemenangan.

Bagi BVB yang ambisius, yang mendirikan divisi sepak bola putri mereka pada 2020, memulai dari kasta terbawah, dan tanpa henti merayakan promosi, ini merupakan sebuah kemunduran telak. "Kami menetapkan target olahraga dan sebagian besar karena kesalahan kami sendiri gagal mencapainya. Karena itu, kami semua tentu sangat kecewa," kata direktur pelaksana Carsten Cramer yang frustrasi kepada Ruhr Nachrichten setelah musim berakhir.

Mengapa mereka gagal finis di posisi pertama dan mencapai play-off promosi, ada dua alasan sederhana. Dortmund tidak mampu meraih kemenangan dalam kedua laga melawan Köln - dan membuang tiga poin yang pada akhirnya kurang untuk promosi aman di meja hijau. Ironisnya, itu terjadi saat menghadapi tim peringkat kedua dari bawah pada klasemen akhir, SV Deutz 05.

IMAGO

Tim putri BVB membuang promosi ke Liga 2 di meja hijau

Pada September tahun lalu, BVB meraih kemenangan 3-0 tanpa kesulitan di sana, Sara Ito mencetak gol penutup. Masalahnya: pemain Jepang yang masuk pada menit ke-77 itu memang memiliki izin bermain, tetapi namanya tidak tercantum dalam lembar laporan pertandingan. Karena itu, federasi memutuskan laga tersebut sebagai kekalahan 0-2 untuk Dortmund.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

Kini para pemain putri BVB harus menjalani satu putaran tambahan yang tidak diinginkan. Namun, sejauh ini itu berjalan sangat gemilang: dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan dan selisih gol 31:0, tim Westfalen memimpin klasemen Regionalliga West di depan tim kedua Bayer Leverkusen, yang memenangi enam dari enam pertandingannya.

Itu sama sekali bukan sebuah keajaiban, melainkan kenormalan yang memang direncanakan. "Kami menghormati setiap lawan," kata Ralf Kellermann yang berusia 58 tahun kepada kicker sebelum musim dimulai. "Tetapi skuad ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam hal puncak dan kedalaman, sehingga kami harus menjadi juara dan memenangi play-off promosi. Kalau tidak, berarti ada yang salah."

Getty Images

BVB mendatangkan enam pemain dengan pengalaman lebih dari 1000 pertandingan Bundesliga

Untuk itu, BVB, yang menginvestasikan sekitar 15 juta euro untuk membangun fasilitas latihan baru bagi tim putrinya di dekat tim pria, memperkuat diri dengan nama-nama besar. Dengan Kellermann, posisi direktur olahraga diisi oleh seorang pria yang memenangi 20 gelar dalam 18 tahunnya di VfL Wolfsburg. Termasuk pada 2013 treble berupa gelar liga, DFB-Pokal, dan Liga Champions, saat Kellermann masih bekerja sebagai pelatih.

Ia membawa serta penyerang tajam Alexandra Popp, salah satu pesepakbola Jerman paling terkenal dan paling sukses. Seperti Kellermann, ia menandatangani kontrak hingga 2029 - pada tahun ini BVB ingin paling lambat sudah berhasil mencapai Bundesliga. Dua transfer besar ini menjadi bukti terakhir betapa seriusnya manajemen klub Dortmund menaruh perhatian pada sepak bola putri.

Selain Popp, mereka juga merekrut lima pemain lain yang memiliki pengalaman Bundesliga lebih dari 1000 pertandingan secara total. Kiper tim nasional Austria, Manuela Zinsberger, yang saat ini masih absen karena robek ligamen krusiat, datang dari FC Arsenal.

IMAGO

Berapa banyak gol yang sudah dicetak Alexandra Popp untuk BVB?

Proyek ambisius yang sejak awal dipasarkan secara meyakinkan ini disambut antusias oleh lingkungan sekitar Borussia. Klub menjual lebih dari 1700 tiket musiman untuk pertandingan di Stadion Rote Erde yang bersejarah, yang juga sudah pernah sold out saat derby melawan Schalke 04 dengan 10.000 penonton dan laga piala melawan FC Bayern dengan 15.755 penonton. Setelah tiga laga kandang, rata-rata penonton saat ini berada di angka 3800 - MSV Duisburg di posisi kedua ada di angka 355.

Tentu saja tim ini dipimpin oleh kapten Popp. Ia juga berada di posisi teratas daftar pencetak gol dan sejauh ini telah mencetak delapan gol (satu assist) dalam tujuh pertandingan. Di belakangnya secara internal tim ada Rita Schumacher, yang juga mencetak 25 gol dalam 26 pertandingan pada musim lalu, dengan total sembilan kontribusi gol sejauh ini (lima gol, empat assist). Rekrutan baru Ramona Maier, yang datang dari klub Bundesliga SGS Essen dan pernah mencetak 107 gol dalam 174 laga kompetitif di Ingolstadt, membukukan empat gol dan dua assist.

IMAGO

Rekor laga kompetitif tim putri BVB: 125 pertandingan liga, 117 kemenangan

Dominasi tim asuhan pelatih Markus Högner saat ini sementara itu membuat kiper Laura van der Laan bosan. Tidak ada ancaman yang datang ke gawangnya dan karena itu ia harus menggunakan trik psikologis yang ia dapatkan dari pelatih kiper Dortmund agar tidak kehilangan konsentrasi. "Bahwa Anda kehilangan fokus, itu tidak terlalu sering terjadi. Dan ketika itu terjadi, ada satu atau dua teknik tentang bagaimana Anda bisa membawa diri kembali ke dalam pertandingan," katanya, tanpa ingin mengungkapkan lebih rinci.

Apakah semuanya akan terus berjalan selurus sejauh ini akan menarik untuk diamati. Tim putri Dortmund telah memenangi 117 dari 125 pertandingan liga sejak memulai laga resmi pada 2021/22. Namun tahun lalu, tekanan karena harus promosi terlihat pada para pemain dalam beberapa pertandingan. Pengalaman besar yang kini didatangkan seharusnya kali ini membuat promosi menjadi sesuatu yang berjalan dengan sendirinya.

BVB: Hasil musim tim putri Borussia Dortmund