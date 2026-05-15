Godts memberikan tanggapan pertamanya terkait kegagalan lolos ke Piala Dunia

Mika Godts untuk pertama kalinya menanggapi keputusan pelatih kepala Rudi Garcia pada hari Jumat melalui Instagram terkait tidak dimasukkannya sang penyerang sayap ke dalam skuad final timnas Belgia untuk Piala Dunia. Pelatih tersebut lebih memilih Jérémy Doku (Manchester City) dan Leandro Trossard (Arsenal) daripada Godts untuk posisi sayap kiri.

''Skuad telah diumumkan hari ini dan pelatih nasional telah membuat pilihannya. Dan saya sangat menghormati itu,'' demikian Godts membuka ceritanya tentang kegagalan lolos ke Piala Dunia di Instagram Stories.

''Sepak bola adalah sebuah kompetisi. Dan terkadang Anda mengalaminya dari tribun atau di rumah di depan TV. Namun, selalu dengan intensitas yang sama. Saya akan mendukung Setan Merah dengan penuh semangat, sama seperti yang saya lakukan di ruang ganti atau di bangku cadangan,'' harap penyerang Ajax ini, terutama untuk kesuksesan rekan-rekan senegaranya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Godts melanjutkan: ''Karena apakah saya ikut atau tidak, pelatih nasional selalu mengambil keputusan demi kepentingan tim. Dan itu akan selalu saya hormati. Karena tim selalu menjadi prioritas utama.''

''Dan saya akan terus bekerja keras, setiap hari. Karena jika tim membutuhkan saya, saya akan siap,'' demikian Godts mengakhiri pernyataannya di media sosial.

Garcia menyatakan pada konferensi pers Jumat bahwa Doku dan Trossard lebih diutamakan di sayap kiri tim Belgia, sehingga Godts absen di Piala Dunia meski menjalani musim yang kuat bersama Ajax. Pemain Ajax itu memang diminta untuk tetap siaga, jikalau dia masih dibutuhkan.

Jurnalis Sacha Tavolieri, melalui X pada hari Jumat, memberikan interpretasi yang berbeda. Garcia dilaporkan meninggalkan Godts di rumah karena pemain sayap tersebut mungkin tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak akan mendapatkan waktu bermain di Piala Dunia.