Godts menyelamatkan satu poin bagi Ajax saat melawan PSV di masa tambahan waktu

Ajax berhasil menyelamatkan satu poin di kandang sendiri pada menit-menit terakhir saat menghadapi PSV pada Sabtu lalu. Tim asal Amsterdam itu tampaknya akan kalah akibat gol telat dari Myron Boadu, namun Mika Godts menyelamatkan satu poin bagi tuan rumah pada masa injury time: 2-2. Dengan hasil ini, Ajax berhasil menghindari kekalahan yang mahal dalam perebutan tiket ke babak playoff, meskipun satu poin ini tidak terlalu membantu tim ibu kota.

Susunan pemain sebelumnya sempat menimbulkan pertanyaan. Di Ajax, Wout Weghorst absen karena sakit, sehingga Kasper Dolberg secara mengejutkan diturunkan sebagai penyerang. Pelatih Óscar García juga memilih lini tengah yang mengontrol permainan dengan Ko Itakura, Youri Regeer, dan Jorthy Mokio, sementara pemain kreatif seperti Oscar Gloukh memulai pertandingan dari bangku cadangan.

PSV justru turun dengan skuad yang hampir seperti tim cadangan, sebagian karena cedera dan skorsing, dan tampaknya mendekati pertandingan tanpa terlalu banyak urgensi.

Pertandingan dimulai secara dramatis bagi Ajax, yang sudah tertinggal hanya dalam 35 detik. Ricardo Pepi mencetak gol sundulan di tiang jauh setelah lemparan ke dalam dari jarak jauh dan langsung membawa PSV unggul. Itu adalah gol tercepat PSV sepanjang sejarah melawan Ajax di Eredivisie.

Ajax segera bangkit dari pukulan telak tersebut. Pada menit kesebelas, Anton Gaaei menyamakan kedudukan dengan tendangan jarak jauh yang indah dari jarak delapan belas meter setelah tendangan sudut yang diambil dengan cepat.

Setelah gol penyama kedudukan, Ajax mulai menguasai jalannya pertandingan. Terutama Dolberg yang tampil menonjol dengan permainan cerdas dan terlibat dalam beberapa serangan berbahaya. PSV membuang peluang emas untuk unggul 0-2 melalui Couhaib Driouech, sehingga skor 1-1 saat jeda babak pertama memang pantas.

Babak kedua berlangsung dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Kedua tim sering melakukan kesalahan dan peluang besar tak kunjung muncul dalam waktu yang lama. Ajax terus berjuang mengatasi kurangnya kreativitas di lini tengah, sementara PSV terlihat bermain dengan intensitas yang lebih rendah.

García mencoba memaksakan sesuatu melalui pergantian pemain dan memasukkan Gloukh serta Sean Steur. Namun, hal itu nyaris tidak menimbulkan ancaman nyata, sementara PSV perlahan-lahan semakin menguasai permainan. Di menit-menit akhir, pemain pengganti Myron Boadu berhasil menyarangkan umpan silang rendah dalam kerumunan pemain dan memberikan pukulan telak baru bagi Ajax: 1-2.

Di menit-menit akhir injury time, Ajax akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Tendangan keras Gaaei pada menit ke-90+2 ditepis oleh kiper Matej Kovár, namun pada bola pantul, Godts dengan cepat menyambar bola untuk mencetak gol menjadi 2-2. Dengan demikian, Ajax berhasil menyelamatkan satu poin.