Laporan media mengungkap perkembangan mengejutkan mengenai masa depan Lionel Scaloni, dengan menegaskan bahwa pelatih tersukses dalam sejarah timnas Argentina di abad ke-21 itu berada di ambang bertahan, meski sebelumnya ada berbagai isyarat kepergian.

Surat kabar Spanyol "Sport" menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Argentina berusaha keras untuk melanjutkan perjalanan sukses tersebut, melalui tawaran yang memungkinkan Scaloni memimpin timnas Albiceleste pada turnamen Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Scaloni, yang membawa Argentina mengakhiri puasa gelar selama 28 tahun sejak gelar terakhir di Copa America 1993, serta menambahkan dua gelar Copa America dan satu gelar Piala Dunia, sempat mengisyaratkan berakhirnya kariernya usai kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Surat kabar itu mengutip pernyataannya yang terkenal saat itu: "Saya akan melanjutkan hingga Desember, setelah itu saya akan berbicara dengan Presiden Claudio Tapia. Idenya adalah untuk bersantai dan mengambil waktu istirahat, kemungkinan besar saya akan berhenti."

Tawaran hingga 2030

"Sport" mengutip jurnalis Argentina Gaston Edul, bahwa federasi di bawah pimpinan Claudio "Chiqui" Tapia telah mengajukan tawaran resmi berupa kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun tambahan, yang berarti bertahan setidaknya hingga Copa America 2028, dengan opsi untuk melanjutkan hingga Piala Dunia 2030.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa negosiasi telah memasuki tahap akhir dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang cukup dekat dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu ditegaskan sendiri oleh Scaloni dalam konferensi pers menjelang laga melawan Bolivia, di mana ia berkata: "Situasi dengan Chiqui Tapia? Kami baru saja mulai berbicara. Ada keinginan bersama dari kedua belah pihak, dan itulah yang terpenting," dalam pernyataan yang dikutip surat kabar tersebut sebagai bukti mendekatnya kesepakatan resmi.







