Go Ahead - NAC kemungkinan besar sudah tersingkir: berdampak besar pada sisa musim kompetisi

De Telegraaf berpendapat bahwa pertandingan antara Go Ahead Eagles dan NAC (6-0) akan diulang akibat skandal paspor. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa KNVB tidak memiliki pilihan lain sesuai dengan peraturan.

Tiga minggu lalu, melalui podcast De Derde Helft, tiba-tiba terungkap bahwa bek Go Ahead Eagles, Dean James, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan di Deventer.





Bek kiri tersebut memiliki paspor Indonesia, karena ia juga merupakan pemain internasional untuk negara tersebut. Ketika ia mengambil kewarganegaraan tersebut, paspor Belanda-nya menjadi tidak berlaku, sehingga ia memerlukan izin kerja untuk dapat bermain. Ia tidak memilikinya.

Meskipun dewan kompetisi menyatakan akan mempertahankan hasil pertandingan sebagai tanggapan atas protes NAC terkait kekalahan 6-0 dari Go Ahead, masih menjadi pertanyaan apakah niat tersebut dapat dipertahankan.

“Jika pihak yang mengajukan gugatan dari sepak bola profesional menyimpulkan bahwa Dean James tidak memenuhi syarat untuk bermain, maka pengurus kompetisi kemungkinan besar tidak dapat mengabaikan permohonan untuk mengulang pertandingan berdasarkan peraturan,” tulis surat kabar tersebut.

“Dalam peraturan KNVB tercantum syarat bahwa penolakan terhadap permohonan semacam itu tidak berlaku jika promosi atau degradasi sedang dipertaruhkan. Dan apakah hal ini akan berhenti pada satu pertandingan saja, itu juga masih menjadi pertanyaan.”

Selain itu, De Telegraaf juga menulis bahwa NAC, Heracles, dan TOP Oss saat ini mendapat sorotan negatif. Ketiga klub tersebut mencoba memanfaatkan skandal paspor untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, sesuatu yang sangat dikecam oleh organisasi sepak bola profesional lainnya di Belanda.



