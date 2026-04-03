Menurut Het Laatste Nieuws, Jari de Busser masuk dalam radar Club Brugge. Kiper Simon Mignolet (38) mengumumkan pada Kamis bahwa ia akan pensiun di akhir musim ini. Akibatnya, Blauw-Zwart sedang mencari kiper baru.

Kiper berusia 26 tahun ini sebelumnya pernah bermain di Belgia untuk klub-klub seperti KAA Gent, Lommel SK, dan Lierse SK. Go Ahead Eagles menjadi petualangan luar negeri pertamanya. Ia bergabung pada musim panas 2024 sebagai pemain bebas transfer dari Lommel SK.

Sementara itu, De Busser telah mencatatkan 59 pertandingan bersama Kowet. Ia tampil impresif di klub asal Deventer tersebut dan hal itu tidak luput dari perhatian.

Menurut HLN, klub Belgia tersebut sedang menjajaki berbagai opsi dalam pencarian kiper baru. De Busser masuk dalam daftar, namun bukan satu-satunya kandidat. Apakah pilihan Club akhirnya jatuh padanya, masih harus dilihat.

De Busser mencatatkan sejarah pada musim pertamanya bersama Go Ahead. Ia memenangkan Eurojackpot KNVB Beker untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, yang langsung memberinya status besar. Kiper tersebut memainkan peran penting dengan menggagalkan dua tendangan penalti melawan AZ, sehingga timnya menang 2-4 setelah adu penalti.

Kiper Club Brugge saat ini, Mignolet, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada Kamis setelah musim ini berakhir. Ia telah bermain dalam lebih dari tujuh ratus pertandingan sepanjang kariernya.