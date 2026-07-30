Ajax memastikan lolos dengan meyakinkan ke babak kualifikasi ketiga Conference League pada Kamis malam. Klub Amsterdam itu menang 4-1 atas FK Vojvodina di Johan Cruijff ArenA, antara lain berkat hat-trick Oscar Gloukh, setelah sepekan sebelumnya juga menang dengan skor yang sama di Serbia. Pada putaran berikutnya, Ajax akan menghadapi klub Irlandia, Shelbourne, dalam duel dua leg.

Pelatih Míchel memilih starting XI yang sama seperti pada leg pertama. Rekrutan asal Brasil, Caio Henrique dan Marcos Leonardo, kembali memulai laga dari bangku cadangan, sementara Kasper Dolberg, Steven Berghuis, dan Mika Godts membentuk lini serang.

Sejak sepak mula, Ajax langsung mengambil inisiatif menyerang dan mendapatkan peluang besar pertama setelah sepuluh menit. Godts melepaskan tembakan yang tipis melambung di atas gawang, lalu Dolberg dan Davy Klaassen juga sempat mengancam. Tuan rumah mendikte permainan, tetapi lama gagal membuka skor.

Memasuki pertengahan babak pertama, tekanan terus meningkat. Klaassen melepaskan tembakan melebar setelah menerima umpan cerdik dari Berghuis; setelah itu Godts sempat terlihat mencetak gol pembuka lewat sebuah lob indah, tetapi upayanya membentur mistar dan memantul kembali ke lapangan. Vojvodina lebih banyak bertahan dan menunggu kesempatan dari serangan balik yang jarang datang.

Namun, justru tim Serbia itu yang memecah kebuntuan lima menit sebelum turun minum. Djordje Crnomarkovic menyambar tendangan sudut dan membobol gawang Maarten Paes, membuat tim tamu secara mengejutkan unggul 0-1. Ajax cepat merespons, karena tepat sebelum jeda Klaassen menanduk masuk sepak pojok Berghuis yang sempat diteruskan Youri Regeer: 1-1.

Setelah jeda, Ajax langsung mengubah dominasinya menjadi gol. Pada menit ke-53, Gloukh menuntaskan sebuah serangan yang dibangun lewat Godts dengan meyakinkan, dan lima menit kemudian ia menggandakan keunggulan. Setelah kombinasi dengan Berghuis, pemain Israel itu melepaskan sepakan luar biasa dengan sisi luar kaki kanannya ke pojok jauh: 3-1.

Míchel kemudian memberi menit bermain kepada Caio Henrique, Jorthy Mokio, dan Marcos Leonardo. Bagi Leonardo, itu menjadi debut resminya dengan seragam Ajax. Oliver Edvardsen juga masuk dan langsung memberi pengaruh pada pertandingan.

Winger Norwegia itu mencatat assist untuk gol keempat Ajax pada menit ke-71. Umpan silangnya yang mendatar menemui Gloukh, yang melepaskan tembakan keras menjadi gol dan sekaligus menuntaskan hat-trick-nya. Tak lama kemudian, sang bintang lapangan mendapat standing ovation saat ditarik keluar.

Pada masa injury time, debutan Marcos Leonardo masih membuang peluang emas setelah melepaskan tembakan melebar dari jarak dekat.

Meski demikian, Ajax tetap meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Vojvodina dan akan menghadapi Shelbourne dari Irlandia pada babak kualifikasi ketiga Conference League.