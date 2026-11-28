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Oscar Gloukh menanggapi pertanyaan sensitif tentang perang antara Israel dan Hamas dalam wawancara dengan Mike Verweij dari De Telegraaf. Penyerang Ajax itu ditanya tentang pengalamannya di Amsterdam, tempat sentimen anti-Israel berkembang.

Gloukh didatangkan dari Red Bull Salzburg pada musim panas 2024 dengan biaya transfer mencapai 15 juta euro. Pemain berusia 22 tahun itu sempat mengalami kesulitan beradaptasi, tetapi tampil baik musim ini.

Di bawah asuhan pelatih Míchel, ia sejauh ini tampil dalam 21 pertandingan, mencetak enam gol dan menyumbang sembilan assist. Catatan itu menjadikannya pemain Ajax paling produktif setelah Tolu Arokodare.

Menurut Gloukh, produktivitas itu berkat kepercayaan yang diberikan Míchel kepadanya. “Kepercayaan itu membuat saya merasa sangat nyaman bermain di bawah arahannya, di posisi mana pun saya bermain.”

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Gloukh juga menunjukkan peningkatan dalam aspek bertahan musim ini. Menurutnya, hal itu pun berkat arahan Míchel yang jelas. “Dia berkata kepada saya, ‘Kalau kamu tidak bertahan, kamu tidak bermain.’”

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Verweij kemudian bertanya kepada Gloukh, yang merupakan keturunan Israel, tentang sentimen anti-Israel di Amsterdam. Gloukh menanggapinya dengan tenang.

“Saya tidak melihat bendera Hamas. Saya tidak tinggal di Amsterdam dan juga tidak pernah pergi ke sana. Karena itu, saya hanya tahu sedikit tentang hal tersebut,” jawabnya.

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Pembicaraan lalu beralih ke hubungannya dengan para pemain Maroko, Rayane Bounida, Sofyan Amrabat, dan Abdellah Ouazane. Menurut Gloukh, perang di Timur Tengah sama sekali tidak menimbulkan ketegangan dalam skuad Ajax.

“Saya sangat akrab dengan Bouni, Appie, dan Soef. Kami sering berbincang dan mereka selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Kami benar-benar berteman, bukan sekadar rekan kerja,” ujarnya.

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“Saya tidak pernah merasakan ketegangan. Kami sering berbicara tentang sepakbola dan kehidupan pribadi kami, hanya saja tidak tentang perang,” pungkasnya.