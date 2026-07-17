Gjivai Zechiël yang menjadi perbincangan hangat mengembalikan Feyenoord yang sedang lesu ke jalur yang benar

Feyenoord meraih kemenangan yang tidak mudah dalam laga persahabatan melawan Sporting Charleroi pada Jumat sore: 3-1. Para pemain pengganti Gaoussou Diarra, Mats Deijl, dan Tijme Wessels mencetak gol-gol untuk tim asal Rotterdam tersebut. Gjivai Zechiël yang menjadi bahan perbincangan, yang sebenarnya ingin hengkang dari De Kuip, membalikkan keadaan pertandingan pada setengah jam terakhir.

Giovanni van Bronckhorst menempatkan Shaqueel van Persie sebagai starter di posisi sayap kanan, sehingga Calvin Stengs harus puas duduk di bangku cadangan. Pemain yang telah delapan kali membela tim nasional ini sebelumnya pada awal pekan ini diberi tahu bahwa ia tidak lagi memiliki masa depan di De Kuip.

Selain itu, Gio mencoba pemain baru asal Spanyol, Mika Mármol, sebagai bek kiri. Pemain yang didatangkan dengan biaya jutaan, Nacho Ferri, ditempatkan di ujung tombak serangan, sama seperti saat melawan Club Brugge (kemenangan 3-1).

Setelah satu menit hening untuk mengenang wasit KNVB Rob Dieperink yang telah meninggal dunia, pertandingan pun dimulai. Sejak awal, Feyenoord tampil lebih dominan di Varkenoord. Terutama Givairo Read, Luciano Valente, dan Van Persie yang beberapa kali menunjukkan kelas mereka.

Pada menit ke-34, Van Persie yang sedang dalam proses pemulihan dari cedera lutut ditarik keluar. Sem Steijn masuk menggantikannya. Pergantian pemain tersebut telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, Charleroi juga beberapa kali menciptakan ancaman.

Setelah jeda, Ferri digantikan oleh Casper Tengstedt dan Read oleh Jordan Lotomba. Sundulan bagus dari Charles Vanhoutte berhasil ditepis oleh kiper Charleroi, Martin Delavallée.

Pada menit ke-59, Feyenoord tiba-tiba tertinggal. Tendangan Kevin Van Den Kerkhof berubah arah dan, setelah memantul dari punggung Thijs Kraaijeveld, masuk ke gawang Liam Bossin: 0-1.

Sepuluh lima menit menjelang akhir pertandingan, Feyenoord berhasil menyamakan kedudukan. Setelah kerja sama apik dari Zechiël yang tampil sebagai pemain pengganti, Diarra melesakkan bola ke gawang: 1-1.

Pada gol kedua Feyenoord, Zechiël juga menjadi motor serangan dengan meningkatkan tempo permainan. Setelah serangan panjang, bola pantul disambar oleh Deijl yang ikut naik ke depan: 2-1.

Gol penutup dicetak oleh pemain binaan akademi, Wessels. Kali ini, Zechiël memberikan umpan yang mudah, karena bek berkaki kiri itu memutuskan untuk melepaskan tendangan setelah menerima umpan melebar sederhana dari jarak 25 meter dan berhasil mengecoh Delavallée: 3-1.

Susunan pemain Feyenoord babak pertama: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie (34’ Steijn), Ferri, Borges.

Susunan pemain Feyenoord babak kedua: Bossin; Lotomba, St. Juste (62’ Ahmedhodzic), Kraaijeveld (62’ Wessels), Mármol (62’ Deijl); Vanhoutte (62’ Zechiël), Targhalline (62’ Van den Elshout), Steijn; Borges (62’ Diarra), Tengstedt, Valente (62’ Zinhagel).