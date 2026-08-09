Masih belum pasti apakah Gjivai Zechiël akan bermain untuk Feyenoord musim ini. Gelandang muda berbakat itu menjalani pramusim yang kuat dan juga tampil sebagai starter saat melawan Sparta pada Minggu (menang 1-0), tetapi ia masih belum mengambil keputusan final, seperti terlihat dari ucapannya kepada ESPN.

Bersama pelatih yang kini sudah dipecat, Robin van Persie, Zechiël tidak memiliki hubungan terbaik, tetapi setelah masa peminjamannya di FC Utrecht, ia kini kembali sepenuhnya memperjuangkan peluangnya di bawah Giovanni van Bronckhorst. Meski kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028, kemungkinan hengkang tampaknya masih terlintas di pikirannya. Sebelumnya, Zechiël juga sempat diminati Lille OSC.

“Selama saya berada di lapangan, saya selalu menikmatinya,” kata Zechiël, yang tampaknya langsung mengirim sinyal tegas kepada Van Bronckhorst. Meski begitu, ia masih belum mau memberikan kejelasan soal masa depannya. “Apa yang terjadi di luar itu, saya serahkan kepada agen saya.”

“Saya benar-benar berusaha sesedikit mungkin fokus pada hal-hal di luar itu. Begitu saya berada di lapangan, saya hanya mencoba melakukan hal saya sendiri. Saya sangat menikmatinya. Saya mendapat karunia dari Tuhan dan saya selalu berusaha menunjukkannya,” ujar Zechiël, yang saat melawan Sparta menyumbang assist untuk satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

“Ya, pemain yang sangat bagus,” kata Zechiël memuji pencetak gol Luciano Valente. “Saya memang cocok dengannya. Sebenarnya saya sudah tahu itu, karena saya pernah satu kali bermain bersama dia di tim Belanda U-21. Jadi ya, pemain bagus. Meski saya rasa semua orang tampil bagus saat menguasai bola dalam enam puluh menit pertama.”

“Saya tentu pernah bermain di bawah Arne (Slot, red.) dan di bawah Gio serta staf barunya saya melihat banyak hal seperti itu kembali,” lanjut Zechiël soal performa apiknya. “Di bawah dia saya mulai sedikit menembus tim utama, tetapi sekarang saya sudah berkembang jauh. Baik secara mental maupun sebagai pemain. Itu hanya menguntungkannya.”

Zechiël berpendapat Feyenoord seharusnya sudah mengunci pertandingan melawan Sparta “jauh lebih awal”, tetapi karena banyak peluang terbuang, skor tetap 1-0. Meski begitu, Feyenoord setidaknya memulai musim baru Eredivisie dengan raihan tiga poin. Pekan depan, pertandingan kandang melawan Go Ahead Eagles sudah menanti.