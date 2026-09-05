Gjivai Zechiël kembali menjadi sosok yang sangat berharga bagi Feyenoord pada Sabtu. Dalam laga tandang melawan NEC, ia menyumbang satu gol dan dua assist, tetapi tetap saja ia tidak cepat puas dengan penampilannya sendiri, seperti terlihat dari ucapannya di depan kamera ESPN.

“Saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa saya kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri di panggung ini,” kata Zechiël membuka pernyataannya. “Itu berhasil, terutama sebagai tim. Pada fase akhir kami kembali mengalami kesulitan, tetapi itulah langkah berikutnya. Bahwa kami harus terus mengendalikan pertandingan.”

Zechiël membuka keunggulan Feyenoord pada menit ke-52, tetapi beberapa menit sebelumnya ia juga sudah mendapatkan peluang emas. Namun saat itu gelandang tersebut secara tak bisa dijelaskan mendorong bola terlalu jauh di depannya, sehingga Gonzalo Crettaz bisa melakukan intervensi.

“Momen yang aneh,” keluh Zechiël saat melihat kembali tayangan itu. “Bahwa saya menyentuh bola ini terlalu keras, itu benar-benar aneh. Itu jelas bukan kualitas yang saya tunjukkan pada momen itu. Saya benar-benar tidak paham kenapa saya melakukannya seburuk ini. Masa saya memainkan bola ini terlalu jauh di depan saya? Menurut saya ini tidak bisa diterima.”

Tak lama setelah golnya, Zechiël kembali bersinar dengan sebuah assist untuk Luciano Valente. “Apakah kami pasangan maut? Tidak, bukan pasangan maut, karena pada akhirnya seluruh tim yang melakukannya. Tetapi kami memang punya koneksi yang bagus. Saya senang bermain dengannya. Dia pemain penting bagi tim, bekerja keras. Ya, menyenangkan bermain bersamanya,” ujar Zechiël.

Terakhir, sang playmaker juga ditanya soal situasi rumit seputar Anis Hadj Moussa di Feyenoord. Winger itu pada Sabtu datang terlambat dua kali untuk momen tim dan ingin hengkang ke Ittihad Club. Di sana ia bisa mendapatkan 50 juta euro dalam lima tahun. Apakah itu sedikit banyak mengganggu persiapan Feyenoord?

“Tidak, pelatih terutama berusaha menaruh fokus pada pertandingan, jadi untungnya kami bisa cukup cepat melepaskannya,” tutur Zechiël. “Ada banyak hal yang terjadi di sekitar Anis saat ini, tetapi kami sebagai kelompok tidak boleh melihat ke sana sekarang. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang berada di atas tim. Ini memang janggal, tetapi kami tidak fokus ke sana.”