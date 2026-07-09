Gjivai Zechiël sangat ingin hengkang dari Feyenoord, tetapi klub tidak bersedia mengabulkannya karena alasan yang jelas

Gjivai Zechiël ingin melanjutkan kariernya di LOSC Lille, demikian dikatakan pengamat Feyenoord Martijn Krabbendam dalam siaran langsung Voetbal International. Namun, pihak klub asal Rotterdam tersebut belum bersedia melepasnya.

Di Feyenoord, Zechiël memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, gelandang tersebut bernilai 10 juta euro.

Krabbendam tahu apa yang diinginkan Zechiël. “Itu memang cerita tersendiri. Sebenarnya, mereka di Feyenoord menganggapnya sebagai pemain yang cukup bagus.”

“Tentu saja dia juga tampil bagus di FC Utrecht, jadi mereka ingin mempertahankannya. Namun, pemuda itu sudah memutuskan dalam benaknya bahwa dia ingin hengkang. Lille telah mengajukan tawaran dan Zechiël sendiri sudah setuju dengan klub tersebut, hanya saja Feyenoord menginginkan harga yang lebih tinggi,” kata Krabbendam.

Feyenoord menganggap Zechiël cukup bagus untuk tetap bertahan di De Kuip. Pemain berusia 22 tahun asal Rotterdam itu hanya boleh hengkang jika tawaran yang diajukan sesuai dengan harga yang diminta.

Zechiël sejauh ini telah memainkan enam belas pertandingan resmi bersama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia memberikan tiga assist.

Kini, tampaknya ia ingin menutup bab kariernya di Feyenoord secara definitif. Klub Stadion ini merekrut Zechiël dari Sparta pada tahun 2018.